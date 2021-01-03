У Туреччині у власному будинку знайшли мертвою молоду українку. На її руках були наручники, а на голові – пакет.

Що відомо про загибель українки

Інцидент трапився у курортному містечку Муглі, повідомляє Sozcu.

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Ймовірно, 25-річну Христину Новицьку вбили кілька днів тому. Її мати не могла зв'язатись із донькою з 30 грудня, тому попросила сусідів перевірити, чи все гаразд. Сусідам ніхто не відчиняв, тож вони викликали поліцію. Правоохоронці знайшли тіло.

Звістка розійшлась по турецьких ЗМІ, оскільки про смерть Новицької написав у твіттері відомий турецький актор і телеведучий Альп Кірсан. Його будинок розташований у тому ж містечку, де жила дівчина. До слова, Кірсан назвав вбиту росіянкою, тож його виправили в коментарях.

Які версії слідства

Слідство розглядало версію самогубства.

Однак після експертизи припускають, що дівчину міг вбити її хлопець.



Загибла Христина Новицька / Фото sozcu