Знайшли у наручниках та з пакетом на голові: у Туреччині загинула українка
У Туреччині у власному будинку знайшли мертвою молоду українку. На її руках були наручники, а на голові – пакет.
Що відомо про загибель українки
Інцидент трапився у курортному містечку Муглі, повідомляє Sozcu.
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Ймовірно, 25-річну Христину Новицьку вбили кілька днів тому. Її мати не могла зв'язатись із донькою з 30 грудня, тому попросила сусідів перевірити, чи все гаразд. Сусідам ніхто не відчиняв, тож вони викликали поліцію. Правоохоронці знайшли тіло.
Звістка розійшлась по турецьких ЗМІ, оскільки про смерть Новицької написав у твіттері відомий турецький актор і телеведучий Альп Кірсан. Його будинок розташований у тому ж містечку, де жила дівчина. До слова, Кірсан назвав вбиту росіянкою, тож його виправили в коментарях.
Які версії слідства
- Слідство розглядало версію самогубства.
- Однак після експертизи припускають, що дівчину міг вбити її хлопець.
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