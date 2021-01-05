Українку Христину Новицьку знайшли мертвою на орендованій віллі в Туреччині. Її руки були у наручниках, а на голові – пакет. Правоохоронці розглядають 2 версії: вбивство та самогубство. Натомість в Україні припускають, що ця смерть могла бути пов'язана із торгівлею людьми.

Все, що відомо про смерть Христини Новицької, читайте на 24 каналі.

До теми Знайшли у наручниках та з пакетом на голові: у Туреччині загинула українка

Як знайшли українку

Новицьку знайшли мертвою правоохоронці на орендованій віллі в курортному містечку Бодрум. Мати дівчини не могла зв'язатись із нею ще з 30 грудня, тож попросила сусідів навідатись до доньки. Оскільки ніхто не відчиняв, сусіди викликали поліцію.

Поліцейські припускають, що дівчина могла пролежати у будинку кілька днів. Звістка про смерть українки розлетілась по всій Туреччині, адже про це розповів відомий турецький актор Альп Кірсан, який жив із Новицькою по сусідству.

Зверніть увагу! Українка жила в елітному комплексі на південному узбережжі Туреччини. Територію посилено охороняють. Е ксперт-криміналіст Валерій Кур запевняє, що у цій місцевості існує серйозна злочинність. У серпні 2020 року в Анталії застрелили відомого "крадія у законі" Лоту Гулі.

Інформацію про смерть українки підтвердили у Міністерстві закордонних справ. У відомстві наголосили, що справа перебуває на особливому контролі консульства. Наразі проводять судмедекспертизу та збираються доставити тіло померлої в Україну.



Христина Новицька / Фото podium.ru

Які версії розглядає слідство

Слідчі розглядають 2 основні версії смерті українки: вбивство та самогубство. Після експертизи у поліції вважали, що дівчину міг вбити її хлопець. До речі, зараз його розшукують. Однак згодом почали схилятись до версії самогубства.

Річ у тім, що двері вілли були замкнені зсередини, а на вікнах – встановлені решітки. Тож невідомо, чи міг хтось проникнути до будинку. Крім того, переглянувши камери спостереження, виявили, що Новицька 31 грудня замовила їжу, а після цього до її помешкання ніхто не заходив.

Натомість в Україні вважають, що смерть Новицької може бути пов'язана з торгівлею людьми.



Швидка допомога їде до будинку дівчини / Фото Kent TV

Чому самогубство, якщо на руках – кайдани

Правоохоронці стверджують, що нібито Новицька вчинила самогубство під впливом фільму "Між смертю і життям". Проте вона не заклеїла рот ізострічкою, як у фільмі, а спробувала накласти на себе руки за допомогою мотузки з поліетиленового пакета. У поліції вважають, що є такий спосіб самогубства, коли людина може закувати себе у наручники, аби інстинктивно не зірвати пакет з голови. До слова, турецькі ЗМІ пишуть, що Новицька сама замовила кайдани за кілька днів до смерті.

Також слідчі думають, що це було самогубство через те, що під час розслідування у будинку українки знайшли мотузку, шарф та деревне вугілля, готове до спалювання.

Крім того, охоронець котеджного містечка, де жила дівчина, розповів, що коли бачив Новицьку востаннє, вона була красиво одягнена та посміхалась. Тобто ніяких синців чи побоїв не було.



Загибла українка / Фото podium.ru

Яка могла бути причина самогубства

У поліції запевняють, буцімто жінка страждала через сильні головні болі, адже часто їздила на лікування до України. Тому ймовірно причиною самогубства могла бути мігрень.

Що кажуть рідні загиблої про версію самогубства

Рідні Новицької наполегливо відкидають варіант, що дівчина могла накласти на себе руки. За їх слова, українка була веселою та життєрадісною, тож ніколи б не вчинила самогубство.

Проте близькі дівчини зауважили, що вона приховувала подробиці про своє життя у Туреччині.

Детальніше Поліція розглядає версію самогубства українки у Туреччині: що про це кажуть її рідні

Хто така Христина Новицька та що вона робила у Туреччині

Новицькій було близько 30 років. Раніше дівчина проживала у Києві.

Протягом останнього року жила у Бодрумі, проте не була офіційно працевлаштованою.

Відомо, що жінка працювала моделлю та викладала танці.

Крім того, у турецьких ЗМІ є інформація, що дівчина також була перекладачем.



Померла Христина Новицька / Фото з фейсбук-сторінки Новицької