"Імітувала сцену з фільму": у Туреччині завершили розслідування загадкової смерті українки
Джерело:CNN Türk
У Туреччині на початку січня 2021 року знайшли мертвою 25-річну українку Христину Новицьку. У вересні турецькі правоохоронці завершили розслідування справи.
Що встановило розслідування
За даними слідства, причина смерті моделі – самогубство. Вона зімітувала сцену з кінофільму 2003 року "Життя Девіда Гейла" з Кевіном Спейсі в головній ролі.
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Правоохоронці заявили, що неможливо визначити, хто міг спонукати жінку до самогубства.
Оцінивши всі докази, прокуратура ухвалила рішення про відмову від притягнення до кримінальної відповідальності, визнавши випадок самогубством,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, раніше поліцейські казали, що Новицька страждала від сильного головного болю, тому часто їздила на лікування в Україну. Тоді припускали, що вона могла покінчити з життям через постійні мігрені.
Водночас рідні дівчини вперто відкидали цей варіант. Вони наголошували, що Христина була веселою та життєрадісною.
Що відомо про смерть Христини Новицької
- Мати дівчини не могла додзвонитися до доньки з 30 грудня 2020 року. Вона зв'язалася з сусідами, аби ті навідалися на віллу, яку орендувала Христини. Двері були замкненні, тому на місце події викликали правоохоронців.
- В елітному помешканні неподалік курортного Бодрума дівчину виявили мертвою з кайданками на руках та пакетом на голові.
- Спершу правоохоронці думали, що Христину міг вбити її хлопець, однак потім зосередилися на версії самогубства. Адже двері на віллу були зачинені, а на вікнах стояли ґрати.