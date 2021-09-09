"Імітувала сцену з фільму": у Туреччині завершили розслідування загадкової смерті українки

У Туреччині на початку січня 2021 року знайшли мертвою 25-річну українку Христину Новицьку. У вересні турецькі правоохоронці завершили розслідування справи.

Що встановило розслідування

За даними слідства, причина смерті моделі – самогубство. Вона зімітувала сцену з кінофільму 2003 року "Життя Девіда Гейла" з Кевіном Спейсі в головній ролі.

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Правоохоронці заявили, що неможливо визначити, хто міг спонукати жінку до самогубства.

Оцінивши всі докази, прокуратура ухвалила рішення про відмову від притягнення до кримінальної відповідальності, визнавши випадок самогубством,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, раніше поліцейські казали, що Новицька страждала від сильного головного болю, тому часто їздила на лікування в Україну. Тоді припускали, що вона могла покінчити з життям через постійні мігрені.

Водночас рідні дівчини вперто відкидали цей варіант. Вони наголошували, що Христина була веселою та життєрадісною.

Що відомо про смерть Христини Новицької