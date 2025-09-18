СМИ узнали имя командира "Рубикона": ISW объяснил, почему это важно
- Командиром российского Центра передовых беспилотных технологий "Рубикон" является полковник Сергей Викторович Будников.
- "Рубикон" играл значительную роль в возвращении части Курской области под контроль России и перешел к ударам по украинским беспилотникам.
Журналисты "Радио Свобода" узнали имя и местонахождение командира российского Центра передовых беспилотных технологий "Рубикон". Им оказался полковник Сергей Викторович Будников.
"Рубикон" играл важную роль в возвращении России территорий Курской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.
Что известно о командире "Рубикона"?
"Радио Свобода" узнали, кто является командиром российского Центра передовых беспилотных технологий "Рубикон". Полковник Сергей Викторович Будников ранее служил в 61-й отдельной бригаде морской пехоты (Северный флот) и 9-й артиллерийской бригаде (6-я общевойсковая армия) в Ленинградском военном округе.
Подразделения "Рубикона" сыграли значительную роль в возвращении части Курской области под контроль России в конце 2024 года. Они также действовали на Покровском в конце января 2025 года и на Харьковском и Угледарском направлениях в середине февраля 2025 года. На юге Донецкой области они действовали в начале марта 2025 года. С начала мая "Рубикон" преимущественно действует в Донецкой области.
"Рубикон" перешел от преимущественного нанесения ударов беспилотниками по наземным целям к ударам по украинским беспилотникам.
Также подразделения наносили удары по украинским линиям связи, в частности в тактических районах Доброполье и Константиновка-Дружковка.
Журналисты узнали, что штаб-квартира "Рубикона" находится в конгресс-центре "Патриот" в одноименном парке вблизи Москва-Сити.
Вблизи парка "Патриот" базируется несколько других воинских частей. В самом парке расположен Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", который Россия использует для милитаризации российской молодежи. Вероятно с ним сотрудничает и "Рубикон".
Последние новости о "Рубиконе"
На российском дроне "Орлан" обнаружили дополнительную камеру заднего вида, которая может помогать операторам уклоняться от украинских дронов-перехватчиков. В Силах обороны Украины сейчас также ищут решение против вражеских зенитных БпЛА "Рубикона", которые существенно препятствуют действиям украинских беспилотников.
Украинские силы 22 августа уничтожили пункт управления БПЛА российского подразделения "Рубикон" на оккупированной Донетчине. Также поражен большой склад боеприпасов захватчиков.