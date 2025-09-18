Журналисты "Радио Свобода" узнали имя и местонахождение командира российского Центра передовых беспилотных технологий "Рубикон". Им оказался полковник Сергей Викторович Будников.

"Рубикон" играл важную роль в возвращении России территорий Курской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Что известно о командире "Рубикона"?

"Радио Свобода" узнали, кто является командиром российского Центра передовых беспилотных технологий "Рубикон". Полковник Сергей Викторович Будников ранее служил в 61-й отдельной бригаде морской пехоты (Северный флот) и 9-й артиллерийской бригаде (6-я общевойсковая армия) в Ленинградском военном округе.

Подразделения "Рубикона" сыграли значительную роль в возвращении части Курской области под контроль России в конце 2024 года. Они также действовали на Покровском в конце января 2025 года и на Харьковском и Угледарском направлениях в середине февраля 2025 года. На юге Донецкой области они действовали в начале марта 2025 года. С начала мая "Рубикон" преимущественно действует в Донецкой области.

"Рубикон" перешел от преимущественного нанесения ударов беспилотниками по наземным целям к ударам по украинским беспилотникам.

Также подразделения наносили удары по украинским линиям связи, в частности в тактических районах Доброполье и Константиновка-Дружковка.

Журналисты узнали, что штаб-квартира "Рубикона" находится в конгресс-центре "Патриот" в одноименном парке вблизи Москва-Сити.

Вблизи парка "Патриот" базируется несколько других воинских частей. В самом парке расположен Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", который Россия использует для милитаризации российской молодежи. Вероятно с ним сотрудничает и "Рубикон".

