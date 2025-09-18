ЗМІ дізналися ім'я командира "Рубікону": ISW пояснив, чому це важливо
- Командиром російського Центру передових безпілотних технологій "Рубікон" є полковник Сергій Вікторович Будніков.
- "Рубікон" відігравав значну роль у поверненні частини Курської області під контроль Росії та перейшов до ударів по українських безпілотниках.
Журналісти "Радіо Свобода" дізналися ім'я та місцезнаходження командира російського Центру передових безпілотних технологій "Рубікон". Ним виявився полковник Сергій Вікторович Будніков.
"Рубікон" відігравав важливу роль у поверненні Росії територій Курської області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.
Дивіться також Закликав до миру з Україною: в ISW пояснили, чому Путін звільнив Козака
Що відомо про командира "Рубікону"?
"Радіо Свобода" дізналися, хто є командиром російського Центру передових безпілотних технологій "Рубікон". Полковник Сергій Вікторович Будніков раніше служив у 61-й окремій бригаді морської піхоти (Північний флот) та 9-й артилерійській бригаді (6-та загальновійськова армія) у Ленінградському військовому окрузі.
Підрозділи "Рубікону" відіграли значну роль у поверненні частини Курської області під контроль Росії наприкінці 2024 року. Вони також діяли на Покровському наприкінці січня 2025 року та на Харківському та Вугледарському напрямках у середині лютого 2025 року. На півдні Донецької області вони діяли на початку березня 2025 року. З початку травня "Рубікон" переважно діє в Донецькій області.
"Рубікон" перейшов від переважного завдання ударів безпілотниками по наземних цілях до ударів по українських безпілотниках.
Також підрозділи завдавали ударів по українських лініях зв'язку, зокрема в тактичних районах Добропілля та Костянтинівка-Дружківка.
Журналісти дізналися, що штаб-квартира "Рубікону" знаходиться у конгрес-центрі "Патріот" у однойменному парку поблизу Москва-Сіті.
Поблизу парку "Патріот" базується кілька інших військових частин. У самому парку розташований Навчально-методичний центр військово-патріотичного виховання молоді "Авангард", який Росія використовує для мілітаризації російської молоді. Ймовірно з ним співпрацює і "Рубікон".
Останні новини про "Рубікон"
На російському дроні "Орлан" виявили додаткову камеру заднього виду, яка може допомагати операторам ухилятися від українських дронів-перехоплювачів. У Силах оборони України наразі також шукають рішення проти ворожих зенітних БпЛА "Рубікону", які суттєво перешкоджають діям українських безпілотників.
Українські сили 22 серпня знищили пункт управління БпЛА російського підрозділу "Рубікон" на окупованій Донеччині. Також уражено великий склад боєприпасів загарбників.