Сообщение о прорыве оккупантов в районе Покровска – фейк. Враг пытается просачиваться малыми группами, но получает отпор.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на СтратКом ВСУ. В Стратегическом командовании Вооруженных сил Украины опровергли сообщения о прорыве российских оккупантов в районе Покровска.

Читайте также Обстановка сложная и динамичная, – 1-й корпус "Азова" перебросили на Покровское направление

Ситуация в районе Покровска контролируемая, прорыва нет

По данным военных, враг действительно применяет тактику просачивания малыми группами мимо первой линии обороны, но такие попытки терпят неудачу и успеха не имеют.

Недавно неподалеку Доброполье небольшая вражеская группа обошла украинские позиции и пыталась спрятаться в тылу наших войск. Однако Силы обороны эффективно реагируют и дают отпор подобным действиям. Аналогичная ситуация произошла неделю назад в Покровске – вражеская ДРГ пыталась проникнуть, но безуспешно.

Военные отмечают, что такие действия врага не привели к прорыву или изменения позиций на фронте. Украинские войска держат оборону и контролируют ситуацию на данном направлении.