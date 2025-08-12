Информация о прорыве оккупантов в районе Покровска не соответствует действительности, – СтратКом ВСУ
- СтратКом ВСУ опроверг информацию о прорыве оккупантов в районе Покровска, отметив, что такие сообщения являются фейком.
- Вражеские попытки просочиться малыми группами не имели успеха, украинские войска эффективно держат оборону и контролируют ситуацию.
Сообщение о прорыве оккупантов в районе Покровска – фейк. Враг пытается просачиваться малыми группами, но получает отпор.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на СтратКом ВСУ. В Стратегическом командовании Вооруженных сил Украины опровергли сообщения о прорыве российских оккупантов в районе Покровска.
Читайте также Обстановка сложная и динамичная, – 1-й корпус "Азова" перебросили на Покровское направление
Ситуация в районе Покровска контролируемая, прорыва нет
По данным военных, враг действительно применяет тактику просачивания малыми группами мимо первой линии обороны, но такие попытки терпят неудачу и успеха не имеют.
Недавно неподалеку Доброполье небольшая вражеская группа обошла украинские позиции и пыталась спрятаться в тылу наших войск. Однако Силы обороны эффективно реагируют и дают отпор подобным действиям. Аналогичная ситуация произошла неделю назад в Покровске – вражеская ДРГ пыталась проникнуть, но безуспешно.
Военные отмечают, что такие действия врага не привели к прорыву или изменения позиций на фронте. Украинские войска держат оборону и контролируют ситуацию на данном направлении.
Частые вопросы
Какая ситуация сложилась в районе Покровска по данным СтратКома ВСУ?
В СтратКоми ВСУ заявили, что ситуация в районе Покровска контролируемая - прорыва российских оккупантов нет, и украинские войска удерживают свои позиции.
Какую тактику использует враг в районе Покровска?
Враг использует тактику просачивания малыми группами мимо первой линии обороны, но эти попытки не имеют успеха - украинские войска эффективно реагируют на такие действия.
Были ли случаи проникновения вражеских групп на территорию, контролируемую Украиной?
Недавно неподалеку Доброполья была попытка вражеской группы обойти украинские позиции, но Силы обороны успешно отбили эту попытку - аналогичная ситуация произошла в Покровске, где вражеская ДРГ пыталась проникнуть, но безуспешно.