Повідомлення про прорив окупантів у районі Покровська – фейк. Ворог намагається просочуватися малими групами, але отримує відсіч.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на СтратКом ЗСУ. У Стратегічному командуванні Збройних сил України спростували повідомлення про прорив російських окупантів у районі Покровська.

Читайте також Обстановка складна та динамічна, – 1-й корпус "Азову" перекинули на Покровський напрямок

Ситуація в районі Покровська контрольована, прориву немає

За даними військових, ворог дійсно застосовує тактику просочення малими групами повз першу лінію оборони, але такі спроби зазнають невдачі і успіху не мають.

Нещодавно неподалік Добропілля невелика ворожа група обійшла українські позиції та намагалася сховатися в тилу наших військ. Однак Сили оборони ефективно реагують і дають відсіч подібним діям. Аналогічна ситуація сталася тиждень тому в Покровську – ворожа ДРГ намагалася проникнути, але даремно.

Військові наголошують, що такі дії ворога не призвели до прориву чи зміни позицій на фронті. Українські війська тримають оборону і контролюють ситуацію на даному напрямку.