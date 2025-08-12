Інформація про прорив окупантів у районі Покровська не відповідає дійсності, – СтратКом ЗСУ
- СтратКом ЗСУ спростував інформацію про прорив окупантів у районі Покровська, зазначивши, що такі повідомлення є фейком.
- Ворожі спроби просочитися малими групами не мали успіху, українські війська ефективно тримають оборону і контролюють ситуацію.
Повідомлення про прорив окупантів у районі Покровська – фейк. Ворог намагається просочуватися малими групами, але отримує відсіч.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на СтратКом ЗСУ. У Стратегічному командуванні Збройних сил України спростували повідомлення про прорив російських окупантів у районі Покровська.
Ситуація в районі Покровська контрольована, прориву немає
За даними військових, ворог дійсно застосовує тактику просочення малими групами повз першу лінію оборони, але такі спроби зазнають невдачі і успіху не мають.
Нещодавно неподалік Добропілля невелика ворожа група обійшла українські позиції та намагалася сховатися в тилу наших військ. Однак Сили оборони ефективно реагують і дають відсіч подібним діям. Аналогічна ситуація сталася тиждень тому в Покровську – ворожа ДРГ намагалася проникнути, але даремно.
Військові наголошують, що такі дії ворога не призвели до прориву чи зміни позицій на фронті. Українські війська тримають оборону і контролюють ситуацію на даному напрямку.
Часті питання
Яка ситуація склалася в районі Покровська за даними СтратКому ЗСУ?
У СтратКомі ЗСУ заявили, що ситуація в районі Покровська контрольована — прориву російських окупантів немає, і українські війська утримують свої позиції.
Яку тактику використовує ворог у районі Покровська?
Ворог використовує тактику просочення малими групами повз першу лінію оборони, але ці спроби не мають успіху — українські війська ефективно реагують на такі дії.
Чи були випадки проникнення ворожих груп на територію, контрольовану Україною?
Нещодавно неподалік Добропілля була спроба ворожої групи обійти українські позиції, але Сили оборони успішно відбили цю спробу — аналогічна ситуація сталася в Покровську, де ворожа ДРГ намагалася проникнути, але безуспішно.