В российских ракетах Х-59 нашли более 40 иностранных деталей, – НАПК

В российских авиационных ракетах Х-59 было обнаружено более 40 компонентов иностранного происхождения. НАПК внесло эти детали в Единую базу иностранных компонентов в оружии.

Именно ракетой Х-59 Россия несколько дней назад ударила по объекту энергетики в Кропивницком. В результате обстрела погиб один человек, известно о раненых.

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Иностранные компоненты в Х-59

НАПК пополнило Единую базу иностранных компонентов в оружии 42 новыми деталями российскими авиационных ракет Х-59.

Именно эти ракеты в сочетании с Шахедами, иностранные детали которых можно найти в нашей Базе, Россия начала регулярно применять в последнее время,

– сообщили в НАПК.

В частности, 4 января российская армия именно этой ракетой ударила по одному из объектов компании Укрэнерго – погиб 1 работник, а еще 8 получили ранения. Тогда же пострадал и объект ПАО "Кировоградоблэнерго".

Нельзя позволять, чтобы иностранные технологии и компоненты продолжали становиться частью оружия агрессоров и убивали гражданских во всем мире.

– написали в Агентстве.

Национальное агентство по предотвращению коррупции будет регулярно пополнять Базу для объединения неравнодушных из многих стран ради нераспространения технологий.

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