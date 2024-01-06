У російських ракетах Х-59 знайшли понад 40 іноземних деталей, – НАЗК

У російських авіаційних ракетах Х-59 виявили понад 40 компонентів іноземного походження. НАЗК внесло ці деталі до Єдиної бази іноземних компонентів у зброї.

Саме ракетою Х-59 Росія кілька днів тому вдарила по об'єкту енергетики у Кропивницькому. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, відомо про поранених.

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Іноземні компоненти в Х-59

НАЗК поповнило Єдину базу іноземних компонентів у зброї 42 новими деталями російськими авіаційних ракет Х-59.

Саме ці ракети у поєднанні з "Шахедами", іноземні деталі яких можна знайти у нашій Базі, Росія почала регулярно застосовувати останнім часом,

– повідомили у НАЗК.

Зокрема, 4 січня російська армія саме цією ракетою вдарила по одному з об'єктів компанії Укренерго – загинув 1 працівник, а ще 8 зазнали поранень. Тоді ж постраждав і об'єкт ПАТ "Кіровоградобленерго".

Не можна дозволяти, щоб іноземні технології та компоненти продовжували ставати частиною зброї агресорів та вбивали цивільних в усьому світі,

– написали в Агенстві.

Національне агентство з питань запобігання корупції регулярно поповнюватиме Базу для об'єднання небайдужих з багатьох країн заради нерозповсюдження технологій.

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