Именно ракетой Х-59 Россия несколько дней назад ударила по объекту энергетики в Кропивницком. В результате обстрела погиб один человек, известно о раненых.
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Иностранные компоненты в Х-59
НАПК пополнило Единую базу иностранных компонентов в оружии 42 новыми деталями российскими авиационных ракет Х-59.
Именно эти ракеты в сочетании с Шахедами, иностранные детали которых можно найти в нашей Базе, Россия начала регулярно применять в последнее время,
– сообщили в НАПК.
В частности, 4 января российская армия именно этой ракетой ударила по одному из объектов компании Укрэнерго – погиб 1 работник, а еще 8 получили ранения. Тогда же пострадал и объект ПАО "Кировоградоблэнерго".
Нельзя позволять, чтобы иностранные технологии и компоненты продолжали становиться частью оружия агрессоров и убивали гражданских во всем мире.
– написали в Агентстве.
Национальное агентство по предотвращению коррупции будет регулярно пополнять Базу для объединения неравнодушных из многих стран ради нераспространения технологий.
Россияне обходят санкции
- Несмотря на введенные санкции, Россия находит способы обходить ограничения – в частности, с помощью других стран. Оккупантам легко получить почти все коммерческое оборудование, в частности телекоммуникационное, средства наблюдения, микрочипы для передовых вычислительных машин и систем вооружения, а также дроны.
- К примеру, российские компании маскировались и получали нужную продукцию через китайских посредников. Китай и Гонконг импортировали 85% всех полупроводников, которые получала Россия, начиная с марта 2022 года. В торговле с Россией также замечены Марокко и Турция.
- Следует отметить, что российские компании начали выходить из Кипра. Причиной стало расследование местных властей по обходу санкций США, Европы и других партнеров Украины.