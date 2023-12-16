Исследование, испугавшее россиян

СМИ российских компаний начали выходить из Кипра. Причиной стало расследование местных властей по обходу санкций США, Европы и других партнеров Украины.

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Расследование было инициировано Федеральным бюро расследования. ФБР уже давно следит за российскими олигархами на Кипре, а теперь расследование перешло в более активную фазу.

Какие компании уже сбежали из Кипра

Пока известно, что главная компания "Тинькофф банка", владельцем которой является олигарх Владимир Потанин, уже меняет место прописки. Переезд планируется в один из "российских оффшоров": Октябрьский остров в Калининграде или Русский в Приморье.

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Также переезд из Кипра в Россию должны принять владельцы Etalon Group, одной из самых крупных девелоперских компаний на территории окупантов. Ее главный акционер Владимир Евтушенков находится под санкциями Украины и Великобритании.

В настоящее время Кипр покинули 10 крупных компаний, и местные уверены, что расследование США поможет острову избавиться от статуса одного из путей обхода санкций.