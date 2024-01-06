Саме ракетою Х-59 Росія кілька днів тому вдарила по об'єкту енергетики у Кропивницькому. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, відомо про поранених.
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Іноземні компоненти в Х-59
НАЗК поповнило Єдину базу іноземних компонентів у зброї 42 новими деталями російськими авіаційних ракет Х-59.
Саме ці ракети у поєднанні з "Шахедами", іноземні деталі яких можна знайти у нашій Базі, Росія почала регулярно застосовувати останнім часом,
– повідомили у НАЗК.
Зокрема, 4 січня російська армія саме цією ракетою вдарила по одному з об'єктів компанії Укренерго – загинув 1 працівник, а ще 8 зазнали поранень. Тоді ж постраждав і об'єкт ПАТ "Кіровоградобленерго".
Не можна дозволяти, щоб іноземні технології та компоненти продовжували ставати частиною зброї агресорів та вбивали цивільних в усьому світі,
– написали в Агенстві.
Національне агентство з питань запобігання корупції регулярно поповнюватиме Базу для об'єднання небайдужих з багатьох країн заради нерозповсюдження технологій.
Росіяни обходять санкції
- Попри запроваджені санкції, Росія знаходить способи обходити обмеження – зокрема, за допомогою інших країн. Окупантам легко отримати майже все комерційне обладнання, зокрема телекомунікаційне, засоби спостереження, мікрочіпи для передових обчислювальних машин і систем озброєння, а також дрони.
- Наприклад, російські компанії маскувалися і отримували потрібну продукцію через китайських посередників. Китай та Гонконг імпортували 85% від усіх напівпровідників, які отримувала Росія, починаючи з березня 2022 року. У торгівлі з Росією також помічено Марокко та Туреччину.
- Варто зазначити, що російські компанії почали виходити з Кіпру. Причиною стало розслідування місцевої влади щодо обходу санкцій США, Європи та інших партнерів України.