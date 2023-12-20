Почему не действуют санкции против России

Несмотря на то, что коллективный Запад продолжает вводить санкции, Россия находит пути их обхода. В частности, пользуются транзитными услугами других стран.

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России легко получить почти все коммерческое оборудование, в том числе телекоммуникационное, средства наблюдения, микрочипы для передовых вычислительных машин и систем вооружения, а также дроны,

– сообщает The New York Times

Чтобы обойти санкции, между собой объединились российские чиновники и бизнесмены. В материале The New York Times говорится об утечке информации из электронной почты руководства России. Согласно полученным данным, российские компании маскировались и получали нужную продукцию через китайских посредников.

Но не только Китай был замечен в сотрудничестве с россиянами. Турция и Марокко занимают нейтральную позицию в войне и предоставляют России свои порты.

Гибкость была самой важной. В еженедельных электронных письмах российские торговые чиновники делились советами о том, какие порты будут перевозить товары, кто будет торговать в рублях и где можно ремонтировать корабли под российским флагом.

– утверждают журналисты The New York Times

Как Марокко поддерживает Россию

В слитых данных есть информация о получении российской стороной оборудования для биометрического наблюдения ProSoft. В Россию эта техника попадает через государственный марокканский порт Tanger Med.

При этом правительство Марокко отстраняется от сотрудничества с Россией. Местные власти говорят, что арендовать судоходное пространство могут разные компании и использовать эту территорию вправе как угодно.

ProSoft также поддерживал поставки западных технологий, в том числе микрочипы от Texas Instruments, Intel и NXP, с помощью малоизвестной компании по металлолому, зарегистрированной в Касабланке, Марокко. Анализ предложений ProSoft выявил почти 300 продуктов для продажи, содержащих чипы Intel, а также компоненты, изготовленные Nvidia и искусственным интеллектом,

– говорится в расследовании

Некоммерческая организация Silverado Policy Accelerator сообщает, что именно Китай и Гонконг импортировали 85% всех полупроводников, которые получала Россия, начиная с марта 2022 года. Для сравнения до полномасштабного вторжения этот показатель составлял 27%.