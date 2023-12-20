Требования к страховому стажу

К 2028 году в Украине будут расти требования к страховому стажу. Таким образом уже с января, граждане, которые хотят выйти на пенсию в 60 лет, должны будут иметь 31 год стажа вместо 30.

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Те, кто не успеют наработать нужный стаж, будут иметь право выйти на пенсию уже в 63 года, но требования здесь тоже изменились. С 1 января 2024, чтобы выйти на пенсию в таком возрасте, нужно будет иметь от 21 до 31 лет стажа.

Напомним! В 2023 году требование к стажу для 63 лет составляло от 20 до 30 лет.

Если стажа все равно не хватает, тогда лицу придется ждать 65 лет – этого возраста требования не увеличивают. Минимальный стаж, который необходим, чтобы уйти на законный отдых, составляет 15 лет.

Что будет с пенсиями в 2024 году

С 1 января 2024 возрастет прожиточный минимум, а вместе с ним и минимальная пенсия в Украине. В этом году ее размер составлял 2 093 гривен, а уже в следующем она увеличится до 2361 гривны.

Максимальная пенсия состоит из 10 минимальных, потому очевидно, что ее размер тоже изменится. В следующем году его сумма составит 23 610 гривен против 20 930 гривен в 2023 году.

Также планируется, что средняя пенсия по стране поднимется до 6 тысяч гривен, тогда как сейчас, она составляет 5 311 гривен.

Индексация выплат в 2024 году будет происходить в три этапа: