"Это был лютый трэш": интервью с военным "Барбером" об адских боях на Востоке, 3 ОШБр и дронах

Третья отдельная штурмовая бригада участвовала в самых горячих боях. Среди них битва за Бахмут и Авдеевку, а также операции на Запорожском направлении.

Командир отделения батальона беспилотных систем Третьей отдельной штурмовой бригады Семен "Барбер" Семков в интервью 24 Каналу рассказал о самых горячих боях, самый тяжелый месяц за всю войну и внутреннюю жизнь 3 ОШБр.

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Расскажите, как вы присоединились к войску, какова ваша история, мотивация и т.д.

Как я присоединился к войску – это очень длинная история. Большинство вещей, какие я буду говорить – я буду говорить субъективно, по собственному опыту и переживаниям.

История началась, видимо, еще в 2020 году. После последних выборов я принял решение присоединиться к "Национальному корпусу" во Львове. Соответственно, среда моих друзей и до этого была националистическая, сейчас и подавно, то есть ветераны "Азова", бывшие бойцы, нынешние бойцы. Такой хаб, "тусовка" единомышленников, какой, конечно же, обменивались мнениями, впечатлениями о том, что происходит в стране. Люди пассионарные, всегда активны в своей общественной позиции.

Разговоры о том, что будет продолжение АТО в каком-то другом – большем виде, велись давно. По меньшей мере, в нашем коллективе, мы понимали, что это будет. Это сейчас начало большой войны за нашу свободу против агрессора – России. Мы не знали, когда это будет, мы знали, что это точно будет, что мы это застанем.

Собственно, когда пришло 24 февраля 2022 года, многие из нас не были удивлены. Если вы посмотрите страницы истории раньше, то "Нацкорпус", как общественная организация, проводил определенные инициативы по подготовке гражданского населения. Это, по существу, уже говорило о том, что было такое общее чувство, которое накапливалось.

Я понял, что будет какой-то "беспорядок" еще осенью. Я тогда приехал к родителям, мы разговаривали за столом, на фоне играл телевизор, какие-то новости, и я обращаю внимание, что в Беларуси планируют проводить обучение – стягивается техника и Россия как партнер будет привлечена в этом всем. Я обратил внимание, что в этот момент показали ленты, где на поездах с Дальнего Востока перебрасывается большое количество техники.

Мы с папой начали дискуссию, мол, может что-нибудь будет? Отец сказал, что нет, они просто "поиграют мышцами", ты не в своем уме – война в XXI веке – такого не бывает. А я понимал, что нелогично с экономической точки зрения перебрасывать с Дальнего Востока большое количество техники на какие-то учения. Что-то будет.

Правда, я не думал в ключе, что это будет так: более широкий фронт, глубокое проникновение в столицу, бои в Киевской области. Думал, что, возможно, это будет расширение (фронта– 24 Канал) возле Крыма, в Донецкой и Луганской областях; что там просто будет большая интенсивность. Я ошибался, но, если брать глобально, то понимал, что-то намечается. 24 числа, как и все, проснулся от сирены воздушной тревоги. Война.

Мне было проще, потому что, как я упомянул раньше, круг моего общения понимал, что делать, куда идти. Мы просто собрались, начали обсуждать наши дальнейшие действия. Лично я не уместился никуда – не имел опыта срочной службы, не имел опыта военной службы. Соответственно, ни в какое боевое подразделение меня брать не хотели, как и многих на самом деле. Мы волонтерили. Первый период времени мы принимали беженцев тогда еще с выездного Мариуполя, из Харьковщины. Ведь, напомню, часть Харьковской области тоже была оккупирована в начале полномасштабной войны.

На тот момент у нас во Львове был некий перевалочный хаб – определенные помещения с койкоместами. Многие люди, преимущественно дети, женщины, пожилые люди, приезжали, могли пробыть ночь и дальше за границу. В основном это были бойцы тогда еще полка "Азов" – их родственники, друзья, знакомые. В первую очередь мы помогали им, потому что знали их лично. Они к нам обращались, знали, куда идти

8 марта 2022 года в нашем чатике пришла интересная информация – что нужны люди в Киеве. Было объявление, что нужны парамедики, желательно с профильным медицинским образованием, мехводы и барберы. Я обратился к знакомому, который уже был там в боевом подразделении, и спросил: "Прикол что ли?" Сказал, что нет, реально нужно в подраздел, но не знает, насколько актуально, то есть номер есть – звони, узнавай. Позвонил, узнал, действительно нужны.



Интервью Софии Трощук с Семеном "Барбером" Семкивым / Скриншот с видео

В гражданской жизни до начала полномасштабного вторжения я был барбером, умею стричь. Заполнил форму, пообщался. Конечно, что там была определенная процедура проверки, кто я вообще такой. Тогдашний глава львовской ячейки "Нацкорпуса" подтвердил мое лицо, и все – 9 числа я должен был выезжать в Киев.

Должен был приехать из-за границы пикап для ребят, он приехал с задержкой. Мы вместе с водителем загрузили его волонтером, должны были вдвоем ехать. Одним словом, в результате все отложилось в сутки. До Киева я доехал 10 марта 2022 года и с того дня и начинается моя история в теперь уже Третьей штурмовой бригаде. Тогда это было ТрО "Азов Киев".

Я попал барбером в роту довольствия. Стриг ребят день и ночь, чем мог, тем помогал. Смешно было то, что из Киева люди моей специальности бежали, а я ехал из Львова вперед. Знаете, меня удивляло, что такое большое количество людей и я один, кто умеет стричь, не может этого быть.

Как оказалось позже, барберов было больше, только часть из них не признавались, что они умеют стричь, потому что знали, что им легче будет просто быть минометчиком, пехотинцем или штурмовиком. Работа сначала интересна, но позже становится монотонной. А воевать всегда интереснее, это адреналин, это что-то новое. До конца апреля я побыл как раз в роли барбера.

Конец апреля 2022 года был интересен тем, что мы уже были в составе ССО. Тогда мы назывались ССО "Азов Киев", были уже полком и начали расширяться, то есть речь пошла о том, что будет появляться артиллерийское подразделение, танковый и еще один штурмовой. Соответственно, была целая куча вакантных мест, куда можно было перевестись из роты довольствия.

В конце апреля я начал разговаривать с командирами, которые ко мне на стрижку приходили, и проситься к ним, потому что хотелось немного и повоевать. Всегда у многих гражданских людей есть такое чувство, мол, я делаю недостаточно. Вот будучи там, где идут бои в Киевской области, у меня все равно было ощущение, что я делаю недостаточно.

Я просто всегда видел ребят, мы тогда еще с иностранцами жили – были белорусы, грузины, люди из Ичкерии, они приезжали все в грязи, раненые. Ты на них смотришь и думаешь: "А чего я тут такой стою и не участвую в этой "веселой движухе".

Смешно, но сначала мест не было, а когда начали появляться, тогда я и начал куда-нибудь проситься. В сущности, так начался мой путь уже в боевом подразделении. Начал службу тогда еще в ССО. Это был артиллерийский дивизион, группа аэроразведки. С конца апреля началось мое обучение, слаживание и первый выход в сектор. Это был конец июня – начало июля, Запорожское направление.

О внутренней жизни Третьей штурмовой

Третья штурмовая – легендарная бригада для Украины, о ней даже режиссер Любомир Левицкий снял фильм. Какая она изнутри, насколько вам нравится, какими фактами можете поделиться о том, как это быть военным 3 ОШБр?

Не просто так говорят, мол, врывайтесь к нам, будем "движевать". Вот сколько я там нахожусь, сколько я прохожу службу и воююю в составе этой доблестной бригады, никогда у нас не было такой истории, что нам давали задание, а мы отказывались его выполнять, или не хотели идти, или еще что-то. Ребята всегда весело говорят, мол, давайте сделаем, что тут такого?

Несмотря на, что там некоторые наши кампании были довольно тяжелыми, это вы сами можете понять и после, что происходило вокруг – Бахмутская и Авдеевская кампании подтверждают это не только нашей бригадой, ребята чувство юмора не теряли. Не падали духом, всегда хотели показать результат.

Почему так? По моему субъективному мнению, это, видимо, таков элемент доброй воли людей, то есть добровольцев, которые понимают, зачем они пришли. Вспоминая 2022 год, мы там собрались все разные: кто-то мясник, кто-то барбер, кто автомеханик. Думали, сейчас быстренько наваливаем и по домам заниматься своими делами. И немного затянулось все, но мы справляемся.

Результативность есть. Думаю, никто не даст соврать, что большое количество тяжелых боев, которая есть на счете 3 ОШБр – это заслуга прежде всего солдат, сержантского состава, командиров на низовых уровнях– именно тех, которые в полях.

Потому что много где, если теряется связь и невозможно знать, видеть оперативную обстановку, из трудных ситуаций "выруливали" на низовом уровне, принимая, как потом оказалось, достаточно правильные решения. я не знаю, что на это может влиять: инстинкт, опыт, возможно, просто дух и страсть. Мы такие, какие мы есть, мы – разные, это Третья штурмовая.

Возможно, тогда это все в комплексе?

Конечно, нужно понимать, что не только 3 ОШБр, – любая бригада Сил обороны Украины комплектуется из разных людей, регионов, профессий, разного социального статуса. То есть – есть люди, которые могли жить всю жизнь в бедных районах, есть люди, которые имели большие бизнесы, – и все они попадают в одно подразделение.

Видимо, лучший срез общества, какой есть, это даже не столько армия, как война. Именно война, которая объединяет, заставляет тебя становиться бок о бок, потому что как иначе? И Третья штурмовое не исключение, это также срез общества. Мы разные, мы из разных регионов.

Есть, безусловно, люди, которые являются русскоязычными, но при необходимости они переходят на украинский. Есть люди из западной части Украины – приднепровцы, галичане, буковинцы, – но мы все делаем одно дело. Большинство из нас являются людьми, которые четко понимают, куда они пришли и зачем.

Я уточню, почему большинство, а не все – потому что, когда мы стали бригадой, у нас тоже появилась такая история, как мобилизация. Люди, которые к нам попадают по мобилизации, не всегда стандартно хотят этого. Они, возможно, не хотели идти воевать. Имел мужчина ферму, занимался своим делом, у него все было хорошо. Пришла российская армия и сожгла ферму. Мужчина переехал в Киев, сам пошел или, возможно, поймал "бусика" ТЦКшного и попал на распределение. Оказался потом в нашей бригаде, то есть мотивации у него немного.

Но через определенный промежуток времени уже в бригаде он попадает в определенное подразделение, коллектив. Притирается, набирается опыта. И он тоже со временем начинает понимать, что мы не просто так здесь. Мы собрались не потому, что нам больше нечего делать дома. Да нет, мы все хотим домой. У нас всех есть семьи, мы все скучаем, но у нас есть определенная приоритетность и понимание этой приоритетности.

Это, видимо, заставляет нас двигаться активнее. То есть не просто сидеть себе и размышлять, что мы на войне. Нет, есть возможность где-то штурмовать позицию, забрать ее – говорим себе: "Давайте возьмем, почему нет, это наша земля».



В состав Третьей штурмовой входят люди разных профессий, иллюстративный фото / Shutterstock

О худшем месяце за всю войну и тяжелых боях

Частично вы упомянули о направлениях, на которых были: Юг, Восход. Расскажите, какие места боев были самыми горячими на вашем опыте? Чем, возможно, они были особенными?

Самой тяжелой была Киевская кампания. Это самое начало. Я в бою непосредственного участия не принимал, в боевом подразделении. Но для ребят, воевавших тогда в Киевской области, это, наверное, было тяжелее всего – когда против тебя идет регулярная армия, а ты в спортивных штанах и с автоматом, всего-навсего. Были случаи, когда люди сдирали с мертвого врага броню прямо во время боя. Это, видимо, самое сложное.

Затем Запорожское направление, оно тоже было тяжелое. Были 2 операции, о них упоминали некоторые люди из нашей бригады, давали интервью на эту тему, раскрывали аспекты. Не буду дублировать, просто скажу, что операции были тяжелыми, и, к сожалению, некоторые из них были неуспешны. Поэтому это направление тоже можно считать довольно трудным.

Можно еще учитывать то, что мы были довольно молодой структурой, и у нас не было такого большого боевого опыта, как в определенных регулярных частях Вооруженных Сил того времени. Лично у меня на Запорожском направлении, когда шла эта кампания, погибло огромное количество друзей. Причем большинство причин – это "воздух". Мы не имели возможности прикрыть себя из воздуха. Враг атаковал с неба. Это конкретно история о том, как погибли мои знакомые.

После Запорожской кампании мы стали 3 ОШБр. И Бахмут, всем известный, воспетый Бахмут. Довольно долго мы были там, практически год. Это было наше направление. Бои были тяжелые, были определенные моменты обострения, определенные фазы. Это в основном фазы штурмовых действий. 2023 год был довольно щедр на дождь, было сыро и много когда просто не было возможности совершить штурмовые действия из-за того, что не проходила техника, а с одной пехотой многое не сделаешь.

Однако есть положительные аспекты. Мы продвинулись, мы забрали там большой кусок нашей украинской земли. Мы многому научились. Бахмут для многих из нас стал таким горнилом войны, где мы приобрели настоящий боевой опыт.

Запорожское направление было ситуативным. Лично у меня оно легко прошло. У меня есть собратья, для которых оно довольно трудно прошло, то есть оно неоднородное и я тогда на самом деле мало чему научился. Некоторые из наших друзей были ранены, получили ампутацию и так далее. То есть это неприятно, но это история о том, что люди, возможно, не были достаточно подготовлены на тот промежуток времени.

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Этот период завершения Запорожской кампании – конец 2022 года и весь 2023 год – сформировал нас, мы из железа стали сталью. Выковал из нас ту бригаду, которую сейчас знают все. Мы закрепили успех, пошли на восстановление. После этого была интересная история – наша бригада еще отдыхала, а мы уехали уже воевать. Часть нашей батареи не была командирована.

Это был январь 2024 года. Мы успели повоевать немного отдельно от нашей бригады. Были откомандированы в другую, не буду говорить к какой по понятным причинам, но лично для меня, видимо, это был самый плохой месяц войны в моей жизни. И это был худший опыт: по обеспечению, боевых условий.

Это показывает, что некоторым бригадам следует обратить внимание на менеджерское звено, на свое управление и улучшить его. Россия воюет по советским методам, по методичкам, но иногда эти книги достаточно эффективны – что касается инженерных работ, вкапываний, определенных тактик, например, тактики выжженной земли, которую россияне применяли, в частности, в Авдеевке.

У нас в головах застряли 1980-е годы, Афганистан, то есть вообще не те условия, не та техника, не те люди. Все изменилось и давно пошло вперед. Реалии изменились, а люди почему-то не обращают на это внимание и очень плохо. Потом началась февраль месяц и Авдеевка.

Авдеевка началась для меня случайно. Мы только из сектора вернулись, нас наконец отправили и сказали: "Ребята, готовьтесь, скоро будем ехать на войну". 4 дня прошло, мы только с войны. Напомню, что Третья штурмовая еще отдыхает. Куда? Как?

Мы мониторили оперативную ситуацию, где что происходит в это время. Мы понимали, что были 2 или 3 направления, на какой, вероятно, нас могли перебросить. И Авдеевка – была одним из них. Мы осознавали, что поскольку мы 3 штурмовая, то, может, нас и привлекут к бою. Так и вышло. Бои были интересными, интенсивными. Не могу сказать, что нам удалось сделать все, что мы хотели. Мы сделали все, что могли, но все, что хотели – не сделали.



Бои за Авдеевку были очень интенсивными, иллюстративные фото / Getty Images

Мы тогда вошли в город, именно наша бригада отвечала тогда за промзону, это верхняя западная часть города. Один мой коллега сказал очень хорошее замечание, что россияне нас оттуда выбьют, потому что у них есть тактическая авиация, КАБы, ФАБы. Поэтому они просто сотрут эту промзону и нам не за что зацепиться в смысле обороны, где вкопаться. А мы, если россияне зайдут на наше место, их уж так выбить не сможем, потому что у нас нет паритета в том направлении. По сути, так и произошло.

Многие из этих вещей, которые происходили на Авдеевке, я надеюсь, никто в Украине не будет переживать, потому что это был такой свирепый трэш – здоровые бетонные сооружения и огромные ангары складывались, как карточные дома. Днем несколько десятков авиабомб падали на маленький участок.

В том еще была такая особенность, что наша зона ответственности довольно узкая была и большая концентрация войска: и с нашей стороны, и со стороны врага. Соответственно, куда ни кинь, куда ни плюнь, то куда-то попадешь. Кто-то будет или ранен, или погибнет. Без вариантов, там не промахнуться. Это как раз про Авдеевку.

Бои были разной интенсивности. Начало было довольно веселым, интересный, классный, стандартный сектор и работа, все как обычно. Мне в том смысле даже повезло, потому что когда я пошел на свое дежурство, то оно оказалось немного длинноватым. Я должен был быть там некоторое количество дней, а был в 3 раза длиннее. Такое бывает, это война.

Треть этого времени я был на второй линии, а две трети – на первой линии. Такое бывает иногда. Мне повезло, что пока мы работали была плохая погода, то есть очень сильные осадки, мокрый снег, нулевая видимость. Разумеется, что ни дроны, ни авиация врага нормально не могла функционировать в таких погодных условиях. Такое замирание, тишина.

Потом нас поменяли коллеги и понеслось. Символично это, что много всяких неприятных вещей произошло на День святого Валентина, 14 февраля. Я начал получать уведомления от нашей группы, что там капец. Затем ребята облетели свою позицию дроном. Это был огромный бетонный ангар на 4 этажа – там осталось 1, 5 этажа и буквально остатки стен.

Благодаря тому, что большинство солдат, когда воюют, стараются делать это из подвальных или полуподвальных помещений, они выжили. А, например, выше – 3 – 4 этажа, крыша – у нас была техника, оборудование, определенные антенны, этого всего не стало.

"До Украины этого никто еще не делал"

Как дроны, беспилотники сменили ход войны? Кто-то говорит, что они действительно изменили ход этой войны, а кто-то говорит, что дрон это вспомогательный инструмент, когда не хватает иного вооружения.

Это действительно две стороны одной медали. По факту, обе версии правдивы одновременно. Лично я склоняюсь к первой – что дроны изменили ход войны. Не потому, что это мой профиль, все очень просто.

До начала полномасштабной войны не только у нас, а вообще во всем мире, было такое негласное правило, что на войне должна воевать исключительно военная техника. То есть если БПЛА, то это должны быть дорогие военные разработки, вроде Bayraktar. Однако у нас с вооружением такое было. Думаю, начала этих историй вы понимаете – не один год наша армия проседала в этом вопросе. Это история на несколько десятилетий, к сожалению, утраченных в этом смысле.

Здесь есть заслуга некоторых наших людей с инженерным складом мышления, которые придумали, как исходить из ситуации и имея минимум ресурсов, дать максимум результата. Первые такие истории – это были так называемые "свадебные" дроны, об этом ходят мемы, но это было решение. Нам требовалось наблюдение, нужно было смотреть как-то с воздуха.

У нас нет достаточного количества, условно, Bayraktar, чтобы перекрыть всю линию разграничения, но Mavic. Он не так много летит, не так много смотрит, но у него достаточно качественная камера, хорошая картинка. Тогда ребята такие: "Это наша жизнь, это же наше здоровье, давайте как-то использовать это, попробуем, возможно получится". Вышло. К тому же получилось довольно хорошо.

Когда дело дошло до определенной систематизации, то увидели, что это довольно дешево, результативно. Имею в виду, что дешево по сравнению с такими военными разработками как Bayraktar. И доступно – можешь заказать себе в любом интернет-магазине и оно приезжает. Нет денег – просишь знакомых, они это покупают, и у тебя есть средство, которое помогает тебе выжить. Это не так дорого, как тот же ночник или тепловизор. Плюс ты можешь снимать с воздуха, что в принципе улучшает твой радиус обзора.

Дальше FPV – та же история. Что такое FPV? Это по сути дроны, которые использовались для гонок, также для так называемого фристайла, различных трюков. То есть определенные радиолюбители просто играли в радиоуправление машинками. Однако все-таки кому-то в голову пришла такая мысль хорошая, чтобы что-то к нему прикрутить, а это что-то может бабахнуть.

Попробовали, вышло один раз, может, повезло. Второй, третий, четвертый и оно пошло. Опять же, это история об определенном постоянстве и наработке, то есть, когда ты определенную вещь можешь повторить с хорошей эффективностью большое количество раз. В этом смысл.



До Украины еще никто так не использовал дроны / Getty Images

Люди увидели, что у нас есть определенное количество старых советских снарядов, которые мы не имеем как использовать, потому что нет средства, которое может стрелять этим снарядом. Зато есть FPV-дрон, к которому это можно примотать, тем или иным методом активировать, и оно сделает свое действие. Более того, со временем, когда навыки пилотов улучшились, то улучшилась и точность. То есть в некоторых моментах оно работает гораздо лучше и точнее, чем стандартная артиллерия.

Стандартная артиллерия имеет определенные таблицы, имеет определенный расчет, сколько снарядов тебе нужно на пристрелку. Есть снаряды, которые идут на холодный ствол, там тоже есть свои поправки. Это целая наука, которая допускает, что ты не с первого раза можешь попасть. А здесь ты гораздо экономнее и эффективнее используешь имеющийся ресурс. У нас дефицит снарядов, мы должны использовать его максимально эффективно.

В идеале, чтобы один выстрел сразу в цель. Не всегда так выходит, но все равно, если сравнивать, то эффективность гораздо выше. Конечно, что простота и дешевизна тоже очень сильно подкупают. Люди стали обращать на это внимание.

Это была больше такая инициатива "на низах". То есть ребята начали это пробовать, просили у командира привлекать этот способ. Проходит год – второй и это уже берется на вооружение, закупается в больших масштабах. Почему нет? Он показывает свой результат. Колонны российской техники прекрасно горели. У нас не было такого количества Javelin, которая могла бы обеспечить такой результат как FPV-дроны. Так что, если объективно смотреть, то это замена нехватки снарядов, эдакое перекрытие.

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С другой стороны, это смена ведения войны, потому что в Украину, этого никто не делал. Возможно, причина в том, что не было столь огромных локальных конфликтов. Да, Африка постоянно воюет – частные военные компании, в некоторых странах Азии совершаются военные действия. Где-то что-то, чуть-чуть и немного.

Там есть определенная сторона повстанцев, которые имеют обычное стрелковое оружие, есть сторона большой развитой страны, у которой много тяжелой техники и нет паритета. Большая страна накатывается вертолетами, давит танками и все, до свидания. Здесь так не вышло. Наша страна – не маленькая страна, а большая. Люди у нас очень хорошие и умные. Они придумали, как "свадебные" дроны и спортивное увлечение радиоэнтузиастов использовать в военных целях, причем достаточно эффективно.

Сейчас появляется еще такая тенденция о так называемых НРК – наземные роботизированные комплексы, машины для эвакуации, подвоза боекомплекта, пищи, медицины, турели ставят и т.д. Сейчас они не столь эффективны, как хотелось бы. Пока это "сырой" вариант. Так же как с FPV – первый год с кем не говорил, все говорили, что это "ничего такого". Три года и все теперь говорят, чтобы им дали подразделения FPV-шников для прикрытия.

Как нам не допустить повторной агрессии России

Какой должна быть наша армия для того, чтобы не допустить повторной войны, не допустить повторного нападения России?

На самом деле для меня это очевидно и просто. Не знаю, как для большинства людей в Украине, возможно они не задумываются над этим вопросом, но ответ у нас всегда на поверхности. Для того чтобы у нашей Украины не было таких проблем с агрессивными соседями как сейчас – достаточно просто любить свою страну.

Когда ты любишь свою страну, когда у тебя видение на 30– 50 лет вперед, что возможно ты не доживешь, но твои дети или внуки – доживут до этого момента, это заставляет задуматься. Возможно, сейчас не нужно делать дорогу – зачем сейчас ее делать и так нормально эти ямы объезжать. Впрочем, если посмотреть в чуть более широком горизонте – на годы вперед, то меняется подход.

Мне в этом смысле очень сильно нравится Япония, Сингапур и небольшими эпизодами США. Они планируют на много лет вперед. Да, это генеральный план, он может иметь определенные поправки, которые вносятся с годами, со временем, но у них есть это видение. Мы же пассивно движемся по течению, где-то в какую-то сторону, непонятно куда, непонятно, что мы хотим и что нам нужно.

Для себя я понимаю следующее: если у нас есть четкая цель, определенные четкие задачи – называем это ориентирами в контексте государства. Мы понимаем, в какую сторону нам идти, и тогда уже будем думать над тем, как нам туда дойти. Разработаем план, будем его дробить на меньшие кусочки – на 1 – 5 лет. Это банальное планирование на небольшой промежуток времени будет способствовать достижению этих целей.

Давайте так – поставим себе цель войти в ТОП 10 экономик мира. Почему нет? Можем это? Можем – ресурсная база позволяет, интеллектуальная база позволяет. Вопрос, как мы это сделаем? Над этим надо подумать. Надо, чтобы люди в таком ключе думали о своей стране. К сожалению, у нас люди не серьезно относятся к тому, что такое свобода, независимость, что такое наша страна.

Возможно, проблема в том, что нам, как некоторые любят говорить, независимость "упала". Это неправда. Я не сторонник такой теории, что в 1991 году нам и независимость "упала". На самом деле большое количество людей было убито и погибло, чтобы мы эту страну получили независимой. Мы могли быть той же Беларусью в контексте России. То есть наша проблема в том, что мы, наверное, сами себе не поверили, что у нас эта страна может быть.

То, что происходит сейчас, логично. Я о войне с Россией – это событие должно было произойти рано или поздно. В зависимости от результатов этой войны, мы или обретем свободу, или погибнем в борьбе за нее. Мы должны любить, прежде всего, свою страну и думать о ней.

Надо думать, что эта страна принадлежит даже не нам, а нашим детям и внукам. И действовать примерно в таком контексте, что я это буду делать для грядущих поколений, не для себя. Тогда, думаю, все будет гораздо лучше.