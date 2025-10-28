"Учила сердцем": россияне убили учительницу музыки на Днепропетровщине
- В результате ракетного удара россиян по Петропавловской общине погибла Ирина Тимофеева.
- Ирина Тимофеева много лет работала преподавателем музыки в местной школе.
В ночь на 25 октября россияне нанесли ракетный удар по территории Петропавловской громады Синельниковского района. В результате обстрела погибли два человека – спасатель ГСЧС и преподаватель музыки Ирина Тимофеева.
У погибшей остались сыновья и мать. Муж преподавательницы находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении больницы, передает 24 Канал со ссылкой на СтрімкоUA media.
Что известно о погибшей Ирине Тимофеевой?
Ирина Тимофеева была преподавателем Петропавловской школы искусств. Здесь она работала с 19 лет, обучая детей музыке и любви ко всему прекрасному. Среди воспитанников Ирины была и Ангелина Шелипова, девочка с недостатками зрения.
Ирина Ивановна учила незрячую девочку. Учила, не имея опыта, не зная методики. Учила сердцем. Потому что верила в талант ребенка,
– вспоминает знакомая преподавательницы Юлия Ларченко.
Бывшая ученица Карина Руча вспоминает, что каждый урок Ирины был "наполнен теплом и поддержкой". Девушка отмечает, что та была для нее не просто преподавательницей, а человеком, который открыл ей целый мир – звуков, эмоций и гармонии.
Я очень ее любила. Она была лучшая – добрая, светлая, настоящая Теперь каждая нота, которую я играю, будет для нее,
– написала Карина.
Что известно о последних жертвах российских атак?
- В ночь на 26 октября Россия дронами атаковала Киев. В результате удара по многоэтажке в Деснянском районе погибли три человека. Жертвами оккупантов стали 19-летняя Анастасия Маслий и ее мама.
- 24 октября в результате обстрела Херсона погибла начальница отделения Укрпочты Карина Дементий. В момент удара она ехала на работу в маршрутке.
- Во время массированной атаки на Украину 22 октября погибла 38-летняя Антонина Зайченко, ее 6-месячная дочь Аделина и 12-летняя племянница Анастасия. Тогда вражеский "Шахед" залетел в дом в Погребах Киевской области.