У погибшей остались сыновья и мать. Муж преподавательницы находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении больницы, передает 24 Канал со ссылкой на СтрімкоUA media.

Что известно о погибшей Ирине Тимофеевой?

Ирина Тимофеева была преподавателем Петропавловской школы искусств. Здесь она работала с 19 лет, обучая детей музыке и любви ко всему прекрасному. Среди воспитанников Ирины была и Ангелина Шелипова, девочка с недостатками зрения.

Ирина Ивановна учила незрячую девочку. Учила, не имея опыта, не зная методики. Учила сердцем. Потому что верила в талант ребенка,

– вспоминает знакомая преподавательницы Юлия Ларченко.

Бывшая ученица Карина Руча вспоминает, что каждый урок Ирины был "наполнен теплом и поддержкой". Девушка отмечает, что та была для нее не просто преподавательницей, а человеком, который открыл ей целый мир – звуков, эмоций и гармонии.

Я очень ее любила. Она была лучшая – добрая, светлая, настоящая Теперь каждая нота, которую я играю, будет для нее,

– написала Карина.

