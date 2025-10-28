"Навчала серцем": росіяни вбили вчительку музики на Дніпропетровщині

У ніч проти 25 жовтня росіяни завдали ракетного удару по території Петропавлівської громади Синельниківського району. Внаслідок обстрілу загинули дві людини – рятувальник ДСНС та викладачка музики Ірина Тимофієва.

У загиблої залишилися сини та матір. Чоловік викладачки перебуває у тяжкому стані в реанімаційному відділенні лікарні, передає 24 Канал із посиланням на СтрімкоUA media.

Дивіться також Кількість жертв атаки на Київ 22 жовтня зросла

Що відомо про загиблу Ірину Тимофієву?

Ірина Тимофієва була викладачем Петропавлівської школи мистецтв. Тут вона працювала з 19 років, навчаючи дітей музиці та любові до всього прекрасного. Серед вихованців пані Ірини була й Ангеліна Шеліпова, дівчинка з вадами зору.

Ірина Іванівна навчала незрячу дівчинку. Навчала, не маючи досвіду, не знаючи методики. Навчала серцем. Бо вірила в талант дитини,

– пригадує знайома викладачки Юлія Ларченко.

Колишня учениця Каріна Руча пригадує, що кожен урок пані Ірини був "наповнений теплом і підтримкою". Дівчина зазначає, що та була для неї не просто викладачкою, а людиною, яка відкрила їй цілий світ – звуків, емоцій та гармонії.

Я дуже її любила. Вона була найкраща – добра, світла, справжня Тепер кожна нота, яку я граю, буде для неї,

– написала Каріна.

Що відомо про останніх жертв російських атак?