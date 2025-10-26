Дівчину звали Анастасія Маслій. Вона була випускницею столичного ліцею "Лідер", передає 24 Канал із посиланням на допис школи у фейсбуці.

Що відомо про загиблу у Києві Анастасію Маслій?

Анастасія закінчила навчання у ліцеї у 2023 році. У навчальному закладі пригадують, що дівчина була талановитою, яскравою, сповненою мрій і планів на майбутнє.

Неможливо знайти слова, щоб описати цей біль. Згадуємо Настю як добру, щиру, усміхнену дівчину, якій ще жити і жити… Світла пам'ять, Царство Небесне,

– йдеться на сторінці ліцею.

19-річна Анастасія Маслій загинула від удару "Шахеда" по 9-поверхівці у Києві / Фото "Лідер"

За словами сусідки дівчинки, пані Ольги, вони під час атаки разом із мамою зачинилися у ванній кімнаті, а потім не змогли вийти. Родина задихнулася чадним газом.

Загалом внаслідок нічної атаки на столицю загинули троє людей, ще понад 30 постраждали. Восьмеро осіб госпіталізували. Серед них – троє дітей 15, 13 та 9 років.

Що відомо про останніх жертв російських атак на Україну?