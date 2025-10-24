Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Погребський вісник".

Дивіться також На Київщині Росія вбила шестимісячне немовля, дванадцятирічну дівчинку та молоду жінку

Що відомо про поховання родини в Погребах після обстрілу?

38-річна Антоніна Зайченко, її 6-місячна донечка Аделіна та 12-річна племінниця Анастасія приїхали до батьків чоловіка в Погреби з Києва. Пізніше сусідка пояснила: вважали, що в селі нібито безпечніше, не доведеться бігати в укриття.

Старенькі батьки вижили, бо були в іншій кімнаті. А от Антоніна з дітьми була в спальні, куди й залетів "Шахед". Це було пряме влучання, будинок спалахнув миттєво.



Прощання із родиною / Фото "Погребський вісник", Віктор Крук

Село прощається з трьома дівчатами: Зайченко Антоніна Володимирівна (1987 року народження), її маленька донечка Негода Аделіна Ярославівна, якій було лише 6 місяців і 10 днів, та племінниця Негода Анастасія Романівна, 12-річна учениця Погребського ліцею, жертвами російської агресії, які загинули у власному будинку внаслідок влучання російського дрона,

– мовиться в дописі фейсбук-групи "Погребський вісник".

Дивіться відео прощання із загиблою родиною в Погребах:

Очевидець розповів про удар по Погребах 22 жовтня

Начальник відділу стратегічних напрямів розвитку у Зазимській сільській раді Павло Кривобок пригадав ту страшну ніч.

"Гул. Щось схоже на глухий постріл. Звук пікірування. Вибух. Будинок ніби піднявся і приземлився назад. Десь по дахах посипався металевий дощ. За три з гаком роки ніби нічого нового, але сьогоднішня ніч з самого початку вже була якась не так…" – написав він.

Спершу чоловік не зрозумів, звідки тягне димом. Здавалося, що всі цілі. Виявилося, що було влучання у сусідів.

І тут я бачу… Паркан з металочерепиці розлетівся по дорозі. Вже кілька машин сусідів на місці. Намагаються тушити пожежу. Будинок – цілковита ватра. Десь чую плач сусідки, а її чоловік в майці намагається тушити пожежу. Будинок не врятувати. Добре, що хоч господарі живі… Проходить менше хвилини – "В хаті були діти",

– пригадав Павло.

Пізніше він поговорив з Ярославом – чоловіком Антоніни.

Виявляється, його дружина Тоня, маленька шестимісячна донечка Аделіна та племінниця – шестикласниця Настя були саме в тій кімнаті, куди прилетів російський дрон. 5:45 – вони ще говорили по телефону. 6:57 – росіяни вбили трьох невинних людей. Всі плани, мрії та здобутки всього життя зникають в одну мить. І невідомо, коли і для кого ця мить настане,

– підсумував він.

Чоловік зауважив, що живе за кілька сотень метрів від родини. Тож на їхньому місці міг опинитися і він.