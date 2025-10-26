Перші миті порятунку киян, які опинились в епіцентрі ударів, показали у патрульній поліції столиці, передає 24 Канал.

Дивіться також Унаслідок терору Росії в одному з будинків у Києві "склалися" перекриття

Як виглядав порятунок після атаки?

Уночі неділі, 26 жовтні, внаслідок атаки ворожих дронів на Київ є численні трагічні наслідки.

Одними з першими на порятунок постраждалих прибули патрульні поліцейські. Вони надавали допомогу пораненим, евакуювали людей, забезпечували проїзд спецтранспорту та рятувальників.

Патрульні одразу прибули на місце російської атаки: дивіться відео

Навіть під загрозою повторних ударів ми залишалися поряд із громадянами – підтримували, надавали допомогу, робили все можливе, щоб зберегти життя та спокій киян,

– йдеться в повідомленні.

Громадянам нагадують, що при сигналі повітряної тривоги слід негайно йти до найближчого укриття та залишатися там до відбою.

Які наслідки російської атаки на Київ?