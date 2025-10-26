Унаслідок російського терору відомо про загиблих та кілька десятків постраждалих. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Київської МВА Тимура Ткаченка.

Дивіться також Під атаку Росії потрапили потужності найбільшого в Україні виробника дріп-кави

Які наслідки атаки на будинок у Деснянському районі?

У Деснянському районі столиці ворожі дрони влучили у кілька житлових будинків. В одному з них безпілотники пошкодили перекриття між шостим і восьмим поверхами.

За даними голови Деснянської РДА Максима Бахматова, у частині будинку перекриття між поверхами "склалися".

Вже працюють експерти, щоб допомогти ДСНС, чи можливо далі там працювати, чи ні, щоб не завалився весь будинок,

– додав Бахматов.

Пожежники продовжують гасіння пожежі, що виникла після удару. Крім того, в районі влучання вимушено тимчасово відключена електрика.

Місце влучання у Києві: дивіться відео

Очільник Деснянської РДА додав, що уже 40 людей подали заяви на компенсацію. Постраждалим виплатять по 10 тисяч гривень одразу та ще 10 тисяч – від благодійного фонду.

За словами Бахматова, мешканці найбільш зруйнованих квартир отримають по 40 тисяч, а тим, кого потрібно відселити, – по 20 тисяч на оренду житла. Для цього слід подати заяву й мати відкритий банківський рахунок. Подальше відновлення залежить від рішень міської влади.

Що відомо про удар по Києву?