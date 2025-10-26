В результате российского террора известно о погибших и несколько десятков пострадавших. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Киевской МВА Тимура Ткаченко.

Какие последствия атаки на дом в Деснянском районе?

В Деснянском районе столицы вражеские дроны попали в несколько жилых домов. В одном из них беспилотники повредили перекрытие между шестым и восьмым этажами.

По данным председателя Деснянской РГА Максима Бахматова, в части дома перекрытия между этажами "сложились".

Уже работают эксперты, чтобы помочь ГСЧС, возможно ли дальше там работать, или нет, чтобы не рухнул весь дом,

– добавил Бахматов.

Пожарные продолжают тушение пожара, возникшего после удара. Кроме того, в районе попадания вынужденно временно отключено электричество.

Место попадания в Киеве: смотрите видео

Глава Деснянской РГА добавил, что уже 40 человек подали заявления на компенсацию. Пострадавшим выплатят по 10 тысяч гривен сразу и еще 10 тысяч – от благотворительного фонда.

По словам Бахматова, жители наиболее разрушенных квартир получат по 40 тысяч, а тем, кого нужно отселить, – по 20 тысяч на аренду жилья. Для этого следует подать заявление и иметь открытый банковский счет. Дальнейшее восстановление зависит от решений городских властей.

Что известно об ударе по Киеву?