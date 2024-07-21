"Жгучая боль": дочь Фарион показала, как люди приносят цветы к месту убийства ее матери

Дочь Ирины Фарион опубликовала фотографии с места, где убили 19 июля убили языковеда. Там львовяне создали стихийный материал, куда приносят цветы.

В Ирину Фарион стреляли во Львове возле дома, где жила бывший депутат. Сейчас в Министерстве внутренних дел также рассматривают несколько возможных версий убийства Фарион.

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Дочь Фарион опубликовала фото с места убийства

София Семчишин, дочь Ирины Фарион, поблагодарила украинцев за поддержку.

Боль... Просто жгучая боль... Спасибо всем Вам наши дорогие за поддержку и любовь к моей маме...

– написала она на своей странице.

Женщина добавила, что на месте убийства Ирины Фарион должен быть памятник.

Улица Масарика должна стать улицей Ирины Фарион! На школе, где она училась должна быть мемориальная таблица!

– заявила София Семчишин.

Дочь Фарион опубликовала фото с места убийства / Фото: София Семчишин

Парастас по Ирине Фарион начнется в воскресенье, 21 июля, в 19:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Проститься с общественным деятелем можно будет до 22:00 в храме.

В понедельник, 22 июля, в 14:00 в том же Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла начнется чин похорон. Похоронят Ирину Фарион на Лычаковском кладбище на центральной аллее (поле № 22, недалеко от могилы Владимира Ивасюка).

К слову, львовян просят помочь в поисках убийцы Ирины Фарион. Горожан, имеющих видеорегистраторы и проживающих на определенных улицах, призывают предоставить из них видеозапись за тот же период, когда произошло убийство Ирины Фарион.