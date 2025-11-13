Короткое видео пусков "Фламинго" от Генштаба уже наводит на определенные выводы, – Defence Express
- Генштаб ВСУ опубликовал видео пуска четырех ракет "Фламинго" с наклонно смонтированной пусковой установки, что подтверждает их характеристики и возможности.
- Пуски проводятся для "боевых испытаний" из ограниченных партий, чтобы оценить способность ракет преодолевать российскую ПВО перед массовым производством.
Генштаб ВСУ опубликовал короткое 40-секундное видео пуска крылатых ракет "Фламинго", сделанное в ночь на 13 ноября. На кадрах видны лишь яркие вспышки от стартовых ускорителей, однако из них можно вынести определенные выводы.
Зафиксирован одновременный запуск четырех ракет с интервалами между пусками. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.
Какие выводы можно сделать из кадров запуска "Фламинго"?
Идентификацию "Фламинго" подтверждают несколько визуальных деталей: наклонно смонтированная пусковая установка на трейлере и сама ракета с характерным расположением реактивного двигателя над фюзеляжем. Продолжительность работы ускорителя и крутой набор высоты также совпадают с известным публичным тестовым видео "Фламинго" из августа, хотя момент отделения ускорителя и переход на маршевый режим не попал в кадр – вероятно из-за облачности.
Пуски "Фламинго": смотрите видео
И хотя, как кажется, никаких деталей видео больше не несет, следует обратить внимание вообще на сам факт возможности запустить сразу четыре этих ракеты. Дело в том, что предыдущий известный пуск, состоялся еще 31 августа. Тогда было использовано три ракеты.
В ту ночь целью якобы стал отряд ФСБ в районе Армянска (оккупированный Крым): две или все три ракеты добрались до района, одна упала в нескольких сотнях метров, другая попала в объект, относительно третьей информация противоречива. Учитывая, что "Фламинго" несет боевую часть до 1 150 килограммов, даже попадание одной ракеты способно нанести серьезный ущерб.
Учитывая редкость пусков, похоже, что производство "Фламинго" пока ориентировано на ограниченные партии для "боевых испытаний" – чтобы оценить реальную способность ракеты преодолевать российскую ПВО и точно поражать заданные объекты, прежде чем разворачивать массовое производство. Есть также неподтвержденные сообщения, что одной из целей той ночью были объекты в районе Орла, что в 170 километрах от границы Украины. Местные жители фиксировали падение горящих обломков, а видео снято на северной окраине города. Вблизи потенциального вектора полета расположена нефтебаза "Стальной Конь", которая уже ранее подвергалась ударам дронов, но целью мог быть и другой промышленный или военный объект.
По размерам и количеству обломков некоторые наблюдатели делают предположение о поражении большого летательного аппарата; очевидно, что высота, с которой падали части, была значительной. Пока других официальных итогов по эффективности ночного пуска "Фламинго" нет.
Практика показывает: пробить ПВО крылатыми ракетами можно из-за их массовости. Если украинские ЗРК сбивают 80 – 90% российских крылатых ракет, ответ заключается в "отражении" – увеличении количества выпущенных целей одновременно. Сами "Фламинго" изготовлены в условиях военного времени – с использованием восстановленных реактивных двигателей учебно-тренировочных самолетов и боевых частей на основе фугасных авиабомб – так что их дизайн и логистика тоже отражают прагматичный подход послевоенного производства.
