Коротке відео пусків "Фламінго" від Генштабу вже наводить на певні висновки, – Defence Express

Генштаб ЗСУ опублікував коротке 40-секундне відео пуску крилатих ракет "Фламінго", зроблене в ніч на 13 листопада. На кадрах видно лише яскраві спалахи від стартових прискорювачів, проте з них можна винести певні висновки.

Зафіксовано одночасний запуск чотирьох ракет з інтервалами між пусками. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

Які висновки можна зробити з кадрів запуску "Фламінго"?

Ідентифікацію "Фламінго" підтверджують кілька візуальних деталей: похило змонтована пускова установка на трейлері та сама ракета з характерним розташуванням реактивного двигуна над фюзеляжем. Тривалість роботи прискорювача й крутий набір висоти також збігаються з відомим публічним тестовим відео "Фламінго" з серпня, хоча момент відділення прискорювача і перехід на маршевий режим не потрапив у кадр – ймовірно через хмарність.

Пуски "Фламінго": дивіться відео

І хоча, як здається, жодних деталей відео більше не несе, слід звернути увагу взагалі на сам факт можливості запустити одразу чотири цих ракети. Справа в тому, що попередній відомий пуск, відбувся ще 31 серпня. Тоді було використано три ракети.

Тієї ночі ціллю нібито став загін ФСБ у районі Армянська (окупований Крим): дві або всі три ракети дісталися до району, одна впала за кількасот метрів, інша поцілила в об’єкт, стосовно третьої інформація суперечлива. Враховуючи, що "Фламінго" несе бойову частину до 1 150 кілограмів, навіть влучання однієї ракети здатне завдати серйозної шкоди.

З огляду на рідкість пусків, схоже, що виробництво "Фламінго" поки орієнтоване на обмежені партії для "бойових випробувань" – щоб оцінити реальну здатність ракети долати російську ППО і точно вражати задані об’єкти, перш ніж розгортати масове виробництво. Є також непідтверджені повідомлення, що однією з цілей тієї ночі були об’єкти в районі Орла, що за 170 кілометрів від кордону України. Місцеві мешканці фіксували падіння палаючих уламків, а відео знято на північній околиці міста. Поблизу потенційного вектора польоту розташована нафтобаза "Стальной Конь", яка вже раніше зазнавала ударів дронів, але ціллю міг бути й інший промисловий чи військовий об’єкт.

За розмірами та кількістю уламків деякі спостерігачі роблять припущення про ураження великого літального апарата; очевидно, що висота, з якої падали частини, була значною. Наразі інших офіційних підсумків щодо ефективності нічного пуску "Фламінго" немає.

Практика показує: пробити ППО крилатими ракетами можна через їх масовість. Якщо українські ЗРК збивають 80 – 90% російських крилатих ракет, відповідь полягає в "віддзеркаленні" – збільшенні кількості випущених цілей одночасно. Самі "Фламінго" виготовлені в умовах воєнного часу – з використанням відновлених реактивних двигунів учбово-тренувальних літаків і бойових частин на основі фугасних авіабомб – тож їхній дизайн і логістика теж відображають прагматичний підхід повоєнного виробництва.

Ракети "Фламінго", дрони "Барс" і "Лютий" успішно атакували десятки об'єктів у Росії та на ТОТ