В Харькове война, такая, более суровая, – переселенец о первых днях вторжения россии и эвакуации

Из-за постоянных обстрелов со стороны россии многие харьковчане вынуждены были покинуть свои дома. Среди них - Евгений Власюк, эвакуировавшийся из города бизнесмен и всего за 2 месяца с друзьями сумел открыть собственный бизнес во Львове.

В рамках проекта "СВОИ" 24 канал пообщался с Евгением Власюком. Харьковчанин рассказал, какими были первые дни войны в Харькове – областном центре, который расположен неподалеку от границы с россией и с начала вторжения страдает от вражеских обстрелов. А еще – об эвакуации, волонтерстве, родственниках, которых Евгений нашел во Львове во время войны, и бистро, что бизнесмену вместе с друзьями удалось открыть в городе Льва.

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"Все закончилось прямо в один момент": о начале войны

Какова Ваша жизнь была до 24 февраля? Чем вы занимались в Харькове?

Спокойным (смеется) . Занимался здоровым питанием, доставкой. Пожалуй, к 6 годам мы строили этот бизнес с партнерами, и уже все было налажено. Сидишь себе, уже все само по себе делается, и результат есть. Все закончилось 24 февраля, просто в один момент...

Но мы всю еду раздали на гуманитарные нужды. Сначала кормили ВСУ, просто ребят заваливали едой, чтобы она не пропадала. Мы уже потом только поняли, что нужно было как-то распределять эти продукты.

В первые дни войны волонтеры кормили тысячи украинцев / Фото Евгения Власюка

Пожалуй, для каждого украинца жизнь разделилась на 24 февраля и после. Как вы узнали о полномасштабном вторжении России в Украину?

Я очнулся в 5 утра, начал всем звонить. Позвонил другу и спрашиваю: "Что ты делаешь?" А он в ответ: "Все, я уезжаю". У меня уже был собран чемодан, мы тоже с девушкой собрались, но не уехали. Заехали на производство, где находится моя кухня, потому что там было много еды, уже готовой, которую утром должны были доставлять. И мне еще курьеры звонили по телефону и спрашивали, будем ли сегодня развозить ее, а я: "Нет, пожалуй, что нет". "Но люди хотят есть, пожалуй", – такие ответственные у нас курьеры (улыбается).

Ну и что, в целом все упаковывали в холодильники, потому что оставлять еду на столах, неизвестно на сколько – не выход. А потом еще немного посидели и решили остаться. Однако мы не долго были, где-то буквально в первые дни марта уехали из Харькова.

Тогда в город впервые "прилетела" ракета на Майдан Свободы.



Харьков страдает от обстрелов россиян с начала войны / Фото из инстаграммы Orlova.help

"В Харькове понимали, что все не закончится скоро": об эвакуации

Как вам удалось эвакуироваться из Харькова?

Мы ехали не на машине, а на поезде, потому что тогда невозможно было выехать из Харькова на авто. Вернее – было возможно, но немного страшно.

Я знаю, что многие убили или еще что-то с ними произошло, машина сломалась. Поэтому решили ехать поездом. Тогда еще не было никакого ажиотажа. Мы приехали на вокзал, там просто пусто, ни одного человека.

Наверное, люди тогда еще не знали, что делать…

Да. Мы сели прямо в поезд, спокойно. Уже тогда было много людей, мы ехали в шести в одном купе, но в целом – доехали нормально. Потому что на следующий день или через 3 - 4 тогда уже было трудно, все поняли, что надо ехать, что все не закончится скоро.

Мне отец, а он военный, говорил: "Если увидишь технику, не важно ли нашу, или врага, то это значит, что надо немедленно уезжать из города. Во-первых, ты будешь мешать Вооруженным Силам, своим же. Свет включишь не вовремя, еще что-нибудь, пристрелят... Ты же не знаешь, где кто.

А у меня еще такая куртка была, пятнистая, цвета хаки. Я вообще не знал, что делать, потому что все вещи остались в одной квартире, а мы – в другой, у друзей.

Мы приехали сюда уже 1 или 2 марта, на вокзале вышли во Львове, а здесь – палаточный городок, кухня полевая, и мы такие: "О, Боже, здесь тоже самое". Подходим к людям и спрашиваем: "А какие здесь правила?" Потому что в Харькове на тот момент был круглосуточный комендантский час, то есть нельзя было вообще никуда уезжать или выходить. ДРГ тогда ездила.

А каков вообще военный Харьков?

На самом деле люди, которые сейчас живут, наши друзья, они в принципе не понимают, что мы здесь делаем (смеется). В Харькове спокойно, как они говорят.

Я был в Харькове не так давно, приехал туда с другом и диссонанс какой-то. Ну там точно война, такая, более суровая.



От обстрелов в Харькове повреждены сотни домов / Фото Владислава Любченко

Если сравнивать: Львов, в принципе, всегда ассоциировался с таким городом-праздником. Поэтому где-то так и осталось. Ну да, есть какие-то тревоги и воздушная, и где-то внутри. Но в целом все так и осталось: это город-праздник.

А вот в Харькове такой немного строже мир. Как Mad Max ("Безумный Макс").

Сожженная техника в Харькове / Фото из инстаграммы Orlova.help

Каков Харьков во время войны: смотрите видео (ВНИМАНИЕ! Видео содержит нецензурную лексику)

Знаете, мы недавно так сравнивали, потому что в Харькове еще месяц назад важным было топливо, еда и вода. Все остальное – не важно.

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"Все началось с метро": как харьковчане волонтерили под обстрелами

С первых дней полномасштабного вторжения Вы были одним из участников волонтерского хаба Orlova.help, который помогал и до сих пор помогает жителям города и ВСУ. Какие истории больше всего запомнились?

Все началось с метро. Там многие скрывались. На некоторых станциях было по 1500 человек. Для подземки это очень много. Нормально для станции – это 100 человек.

У них там ничего не было. Я отдал свой фильтр для воды на станцию, друзья – кариматы, спальники. Тогда мы начали искать спортивные магазины с экипировкой для скалолазания, походов и хотели выкупить такие товары по себестоимости. Что же они с ним будут делать? Тогда была и неприятная история: один предприниматель сделал скидку всего в 10%. В тех условиях никто не думал о деньгах, выкупили у него все. Но этот факт ошеломил, потому что произошел в Харькове! Он – такой же, как и мы, все видел воочию.

"ГАЗель", набитая кариматами и спальниками – все это отправили по станциям метро.

Мой друг мне рассказывал, что они по станциям, по рейсам метро проходили, и так отправляли приготовленную еду. И вот комендантский час, ребята бегут, добегают до станции. А метро на ночь закрывалось на ворота, дверь очень массивная. Это броня по сути – как закрывается дверь, то уже все, ты туда не зайдешь. Мы звоним друзьям, говорим: "Сейчас бегите, прямо сейчас, там вам отдадут еду". Однажды добежали волонтеры, договорились с полицейским у входа, он открывает ворота, а за ними стоят военные с автоматами. Это были первые дни войны… И никто не знает: наши это не наши.

И он рассказывает: "Мы смотрим друг на друга и не знаем, что сказать. И только: "Еда. И Слава Украине!" В ответ: "Героям слава". И тогда вздохнули все, слава Богу, все нормально.

Впоследствии оказалось, что это наши друзья попросили ребят из ВСУ помочь донести ту еду.

И с волонтерством было много историй, особенно в первые дни войны. Помню, как звонит какая-нибудь девушка и говорит: "На станции "Исторический музей" кишечная инфекция". Не было воды нормальной, появилась кишечная палочка, и все 150 человек жаловались на боль в животе. Там еще где-то 15 детей было. И мы каким-то образом из-за моей терапевтки нашли ящик нифуроксазида.

Как сейчас помню: "Виктория Анатольевна, всем людям там плохо, диарея". А она: "У меня как раз под столом в кабинете ящик нифуроксазида. Надо туда пойти". И это как квесты: нужно найти, кто сможет туда пойти, и забрать все.

Как волонтерский хаб помогает в Харькове: смотрите видео

А еще один квест был с дрожжами. Моя другая мама руководит пекарней при монастыре в центре города. И я говорю: "Вы там печете хлеб. Он в себестоимости - копейки стоит. Давайте мы все найдем, что нужно для хлеба, пусть испекут - мы заберем". Она дала номер некоего отца Нестора. Звоним:

"Сколько нужно", – спрашивает он нас.

"1000 буханок", – отвечаем.

"Хорошо, давайте. Мука есть, нет дрожжей".

Мы как-то находим номер телефона завода по производству дрожжей, расположенного в зоне, где больше всего стреляли. Я нашел водителя, который туда уехал. Кстати, завод нам бесплатно отдал, кажется, 100 килограммов, точно не помню – очень большое количество тех дрожжей.

Но не обошлось без проблем – нужно попасть на территорию завода. Коммуникации нет, охрана не знает, кто это приехал и почему. Наконец вошел тот волонтер, забрал дрожжи, привез их и нам испекли хлеб.

Мы потом отправили людей, они все забрали и разносили по станциям.

И вы не представляете, что было, как занесли хлеб в мешках таких белых. Когда люди его получили, просто разломали и стояли, нюхали. Ну, это просто было… Не хватает слов.

Война, по-видимому, у всех украинцев изменила ценности, приоритеты и понятие важного.

Безусловно. Мой друг майор где-то был на нуле 3 месяца, теперь он переехал во Львов и здесь по сути учит десантников, как воевать. И вот он рассказывал, как где-то 2 месяца прожил в окопах, там что-то "прилетало", и вот такие будничные проблемы – ты даже не можешь помыться. И когда он приехал к друзьям, где-то под Харьков, военные заняли какую-то позицию там, нашли дом и воду. И он говорит: "Переодеться, помыться, побриться – это что-то такое, ого…" Такие простые вещи становятся крайне важными.

Даже не знаю, как это сказать. Ну да, это переоценка действительности.

Последствия "русского мира" в Харькове / Фото из инстаграммы Orlova.help

"Мы не чувствовали, что в безопасности": об эвакуации во Львов

Сейчас Вы обустраиваетесь во Львове. Вы сначала знали, что поселитесь именно в этом городе?

Честно говоря, большинство людей остановилось во Львове, потому что здесь близко к границе. Если бы этого не было и каких-то моментов и возможностей с выездом, думаю, люди бы дальше убегали. Это из-за страха, это естественно. Ты просто бежишь от этого и остановишься, когда будешь чувствовать себя хоть немного в безопасности.

Даже во Львове первое время мы не чувствовали, что в безопасности. Мой дядя, который приехал за нами на вокзал, чтобы встретить, он был очень спокойным. И мы такие: "Ну ладно, идем за ним". А сами смотрели по сторонам, чтобы не случилось ничего .

И первая ночь во Львове, помню, на улице что-то загудело громко. Я думал, что это танк, честно. Я поднял римские шторы в комнате, а то просто "Копейка". Машину завели, а она без глушителя (смеется) .

Эвакуация в другой город – эмоционально очень сложное решение. Ваши родственники, в частности дядя, помогали Вам осваиваться во Львове?

Вообще у меня 11 родственников во Львове, как оказалось (улыбается) . За месяц до войны я познакомился с братом. Он позвонил и говорит: "Привет, Женя, я твой троюродный брат, хочу познакомиться. Приезжай в гости, когда будешь иметь свободное время". Мы с девушкой были во Львове, буквально 6 февраля, не смогли с ним встретиться, он работал в то время. Но встретились немного позже, уже при других обстоятельствах.

Евгений с братом развозят гуманитарную помощь / Фото Евгения Власюка

Я впервые увидел своих родственников во Львове, а у них дома уже была фотография нашей семьи из Житомирщины, Запорожья и Харькова.

Евгений с семьей / Фото Евгения Власюка

Такое воссоединение семьи во время войны – это очень трогательно.

Да (улыбается). Это, наверное, очень важно, потому что было на кого опереться. Во-первых, психологически, у них была более спокойная психика. Ну а у нас она уже была такая, зажженная, то есть ты беспокоен точно. А они наоборот не слышали ничего. Тогда даже воздушных тревог таких не было во Львове, потом они уже появились.

Когда первые ракеты прилетели в город, тогда я уже увидел в их глазах эту панику, страх, не понимание, что делать, может, ехать из Украины. А ты это уже по-другому воспринимаешь.

Помню я с другом еду, была воздушная тревога, там что-то бахнуло. Но мы едем дальше. Смотрю, люди бегут по улице. Я понимаю, это ужас. Мы уже запарковали авто, идем в квартиру, а пара какая-то спрашивает: "У вас нет ключей от паркинга?" А мы такие: "Нет, но все нормально, это же воздушная тревога, взрывы. Мы привыкли, мы из Харькова".

"Первый" – это же круто": об открытии собственного бистро во Львове

Даже вдали от дома Евгений Власюк вместе с друзьями Михаилом, Владиславом и Алексеем решился открыть свой бизнес во время войны. Уже через 2 месяца работы бистро "Первый" радостно приветствовало посетителей. Атмосфера, надписи, которые поймут переселенцы из этого города, а также особые блюда в меню – каждый сможет убедиться, что это действительно небольшой Харьков во Львове.

Вам удалось создать особый бистро в ближнем центре Львова. Как вы решились на открытие заведения в совсем незнакомом городе? И что было самым трудным?

На самом деле, в это время меняется мировоззрение, когда ты оставляешь все, что у тебя есть и едешь куда-то. Эта фраза "едешь куда-то" – очень точно все описывает. Неизвестность такова.

В целом было легко. Сначала нашли помещение, где уже была вентиляция, кухня смонтирована. Я имею в виду выводы, электричество и т.д. Однажды так удалось, что мы нашли еще что-то, то и другое. А потом – шеф-повара. Это Руслан, который был помощником шефа в очень крутом харьковском заведении. А нам нравится этот ресторан, именно еда, потому что она там вкусная. Далее – совместно составили меню, отталкиваясь от наших собственных предпочтений.

По-видимому, мы не думали просто о неудачах. Вы знаете, когда ты не знаешь (не делаешь анализ рынка – 24 канала), тогда все и удается. Мы знали, что во Львове есть кофе, но у нас лучший кофе. Вот честно говорим. У нас свою обжарку, тоже из Харькова, но теперь в Ивано-Франковске жарят ее.

У нас даже музыка в заведении – три жанра, которые играют с периодичностью: что-то Миши, что-то Влада, что-то мое, все перемешивается. Это необычно.

Мы потому и придумали название. "Первый" – это же круто. Ибо как будет плохо, то это же Первый (смеется) . Вкусная еда, вкусная, кофе, приятная атмосфера. А еще – это первое заведение во Львове, первое в жизни.

И вот в общем-то все шло как-то легко. Мы четыре независимых человека, и каждый вносит что-то свое. Наверное, труднее всего было научиться работать втроем, как один человек. Это больше о доверии.

На месте в бистро нас трое мы делаем концепт и выполняем всю работу. Но вообще у нас есть еще один партнер, имеющий долю в бизнесе. Его участие – финансовое. Он отдал деньги, когда мы поняли, что не хватает собственных. Он нас поддержал и принял участие. Это человек, занимающийся другими делами, он сейчас в Ивано-Франковске.



Харьковчане, открывшие бистро "Первый" / Фото Руднев Михаил

И если откровенно, я бы не сказал, что здесь есть какие владельцы. Просто это харьковский проект. Мы здесь бегаем официантами время от времени, или что-то убираем, моем (смеется).

Узнайте больше Бистро "Первый" – небольшая история о Харькове во Львове

Бистро "Первый" уже достаточно популярно во Львове. Вы ощущаете поддержку от посетителей, в частности, львовян?

Да, и от львовян очень сильную. В какой-то степени даже больше, чем от харьковчан. Ведь харьковчане сюда приходят как домой. А вот львовян ты не то, что не ждешь, скорее понимаешь, что это еще одно заведение во Львове. И здесь их много.

К тому же мы не местные. Может быть, мы со своим харьковским вайбом вообще мешаем. Поэтому ко всему подходим очень осторожно. Потому что хочется, чтобы нас любили.

Поэтому хочу поблагодарить львовян. Мы когда сюда приехали, наш арендодатель Мирослав, он очень лояльный, толерантный, очень сильно поддержал. Он всегда с нами общается, дает советы. Не знаю, можно ли говорить о бывших арендаторах, но они тоже нам помогают. Приходят к нам.

Также что-то с законодательной стороны где-то идут на встречу. Я имею в виду ЦНАП. Поэтому в целом чувствуется столь мощная поддержка на каждом этапе. Даже соседи, с которыми мы немного недоразумены, в целом нас поддерживают. И это важно.



Львовяне – частые гости в "Первом" / Фото Руднев Михаил

Мы приехали в другое пространство, все равно есть разница в мировосприятии. И когда ты создаешь что-то с нуля, хотя у нас уже был опыт в бизнесе, очень легко сломаться. У тебя уже ничего за спиной нет. Эта поддержка действительно очень помогает, потому что ты понимаешь, что среда пригодна. Тебе просто. Относительно.

И не знаю, в чем наш секрет – опыт, среда или все сошлось.

"Никто не знает, как оно будет": о планах после победы

Так хочется, чтобы война закончилась и все смогли снова вернуться в свои дома, почувствовать атмосферу дома. Вы думали, что в первую очередь сделать после победы?

(Вздыхает) Наверное, выдохнем немного. Я не знаю, должно быть, никто не знает.

Человек, переживший концлагеря, говорил следующее: "Сначала умерли те, кто не верил в победу. Затем – те, кто верил в него. А выжившие те, кто занимался рутиной, просто жили, занимались своими делами". Ну, это не те дела дневные, потому что это концлагеря. Может, какую-нибудь зарядку, может, какую-то работу давали им. Но выжили те, кто каждый день чем-то занимались.

Вот мы так и поступаем. А потом какой-то результат. И не загадываешь очень долго, потому что никто не знает, как оно будет.

"Не сомневайтесь: лучше уехать!": совет украинцам в горячих точках

Сейчас тысячи людей остаются в горячих точках. И большинство из них просто боятся эвакуации. Из репортажей журналистов только и слышно: "А куда же ехать? Кому мы нужны там? А как же дом?" Что бы Вы посоветовали, как переселенец, рискнувший и сумевший построить успешный бизнес в другом городе?

Уезжать, в любом случае уезжать и как можно скорее.

Я скажу из того, что мне говорили друзья из ВСУ. Они в один голос говорят: "Уезжайте из города, потому что вы нам мешаете. Потому что мы не можем открыть огонь по дому, где сидят гражданские, а за ним – враг".

А во-вторых, ты не знаешь, кто враг, а кто гражданский. И тебе еще нужно проверять местных, чтобы отличить, где враг, а где украинец. Поэтому гражданские в этих условиях страдают.

Не сомневайтесь: лучше уехать!

Разрушенные улицы в Харькове / Фото из инстаграммы Orlova.help

Первое, что я начал делать, когда приехал во Львов – это звонить всем и говорить, чтобы они уезжали. Во Львове было немного спокойнее, здесь не было таких "прилетов", самолеты не пролетали над головами. Мы звонили всем и говорили: "Уезжайте оттуда, уезжайте". Кто это услышал.

У меня повара, сидевшие на Салтовке, где до окружной очень близко, каждый день что-то прилетает. Так уезжайте оттуда! У меня машина там, я говорю: "Убирайте, ключи внутри, документов нет там, но снимем видео, бензин в баке есть".

И так получилось, что некоторые люди выехали из Харькова на моей машине. А свой автомобиль, который был старенький (они боялись, что не доедут на нем) они отдали на волонтерство.

Каждый украинец по-своему переживает войну, ведь это далеко не те условия, при которых наше эмоциональное состояние может быть в равновесии. Однако история Евгения Власюка – яркий пример того, как не нужно сдаваться из-за смены места жительства и создавать свое дело, жить в моменте, здесь и сейчас, не боясь неудач.

Украина, как никогда раньше, единая и сплоченная, каждый из нас, как частица большого механизма, вносит свою толику в общую победу. А будет ли это волонтерство, или донат для ВСУ, а может, поддержка переселенцев, которые открыли свой бизнес, или же создание собственного дела – выбор за каждым из нас!