Как сейчас живет город, какими были первые дни полномасштабной войны в этом мегаполисе и как проходила эвакуация во Львов – в рамках проекта СВОИ журналистам 24 канала рассказал переселенец Владислав Любченко.

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Сейчас мужчина поселился во Львове. Атмосфера города и стремление начать все вдохновили Владислава вместе с друзьями из Харькова открыть собственное бистро, где почти все работники – такие же переселенцы. Всего 2 месяца упорной работы и уютное заведение "Первый" уже приветствовало посетителей, а небольшая частица Харькова "зажила" в ближнем центре Львова.

В Харькове Владислав Любченко оставил целый волонтерский хаб, который до сих пор активно функционирует и помогает людям, которые в этом нуждаются.

"24 февраля все остановилось": о бизнесе и первых днях войны в Харькове

Расскажите немного о себе. Чем занимались до полномасштабной войны, какой была ваша жизнь?

До войны у меня и моей жены Алины был интернет-магазин. Даже не магазин, а компания, занимавшаяся производством, частично импортом из Китая, и продажей домашнего декора – Tarlini Home. У нас было 25 человек в штате, офис, шоурум, производство – частично в Харькове, частично в других городах Украины.



Владислав Любченко на открытии Tarlini Home в Харькове в 2016 году / Фото из архива мужчины

В основном все время я уделял развитию бренда, пытался популяризировать украинскую продукцию, которую мы сами создавали или покупали у отечественных производителей. Но основная часть ассортимента – это были бокалы из Китая, стаканы и т.д.

24 февраля, к сожалению, мы остановили работу, уже никто не шел в офис. И все остановилось… Мы начали возобновлять работу с мая, уже открыли шоурум во Львове.

Пока мы еще не вышли на довоенный уровень продаж. Но уже где-то до 65-70% подняли. Команда частично переехала из Харькова: кто-то поселился недалеко от города, другие – разъехались кто куда, работают дистанционно. А еще мы пригласили на работу поселенных во Львове переселенцев и львовян, которые здесь живут.

Но это уже не тот шоурум, который был в Харькове. Да и цели несколько изменились – мы хотим показать миру, какая украинская продукция качественная и классная. Поэтому планируем выходить на рынок Европы и постепенно уменьшать количество китайской посуды, заменив ее нашей, украинской.



Посуда от Tarlini Home / Фото Владислава Любченко

Харьков с первых дней бомбят русские. Кажется, что в городе уже не осталось уцелевших районов. Помните ночь на 24 февраля и как узнали, что россия полномасштабно напала на Украину?

Да, я проснулся около 5 утра. Тогда еще моя жена (я сейчас на этапе развода) жила со мной, она вернулась из Стамбула. У меня еще сын есть, которому 2,5 года.

И она говорит, что там что-то взрывается. Мы жили в центре. Я вышел на балкон, смотрю, действительно где-то далеко бахнуло, но думаю: "Да ну, это же 5 утра, давай еще немного поспим". А жена: "Вставайте!" И тогда все начали звонить, что все началось (война – 24 канал). Мы сели в машину и сразу уехали в сторону Западной Украины.

"Люди оставались, потому что думали, все пройдет через несколько дней": как проходила эвакуация из Харькова

Тогда многие пытались уехать из Харькова?

Нет. Почему-то люди сначала оставались и думали, что несколько дней и все пройдет, как-то и будет. То есть все успокоится, пройдет эта волна и все будет хорошо. Ажиотажа тогда не было. Но каждый день становилось только хуже, все больше и больше людей уезжало.

Это очень сложно, ведь вы, как и тысячи украинцев, только с набором базовых вещей ехали фактически в никуда.

Да… Я уезжал из Харькова, у меня был запас хода в 150 километров на авто и 1500 гривен. И это был весь мой капитал.

Я уехал с женой и сыном, сразу отвез их на границу, чтобы они уехали в Турцию и были в безопасности. А сам с другом встретился в Яремче. И первые несколько месяцев жил там, даже оттуда никуда не уезжал.

А потом я приехал во Львов по волонтерской работе, взял автомобиль, и остановился: "Ого, здесь жизнь, здесь кофе можно попить, люди пьют какие-то коктейли на улице". И тогда пришла мысль: похоже, нужно уже немного обустраиваться. Потому что эти несколько месяцев мы только и занимались, что выполняли какие-то неразрешимые задачи по волонтерству. Подумали, что пора, наверное, и деньги зарабатывать.

Это война, она скоро не закончится.

"Это военный мир, а деньги особо ничего не стоят": каков Харьков сейчас

Вы недавно были в Харькове. Из новостей мы видим, что город частично превратился в руины, здания разрушены, улицы разбиты. А каким вы увидели свой город?

Да, я был в Харькове не так давно. Он как город-призрак.



Настроения харьковчан можно увидеть на граффити / Фото Владислава Любченко

А уже на третий день становится все нормально, ты выходишь из дома и едешь на авто по делам, не считаешься, что там что-то бахает. В последнюю ночь, которую мы провели в Харькове, были слышны взрывы. Но мы уже почти не просыпались от этого.

Очень чувствуется, что Львов и Харьков разные во всех этих правилах. Например, во Львове комендантский час есть, но еще можно кого-ьл увидеть на улицах. А вот в Харькове, если ты в половине 23 на улице, то даже можешь поймать пулю. Это другой мир, такой военный. На улице больше военных машин, чем гражданских.

Я помню, как мы зашли на "Новую почту", в центральное отделение. Стоим в очереди и заходят два наших военных. Один держит автомат Калашникова и так, что палец на спусковом крючке. Это не так, что он в кого-то целится, а просто так держит наготове. Автомат без ремня, то есть его просто держит в руках.

Мы их пропустили без очереди, они забирают посылку, что-то шутят между собой: "О, я себе часы купил". Как раз одному из них ремень передали, он прикрепил на автомат. И никто уже на это не обращает внимания. Только я с другом Евгением смотрели, что они там делают. И так там всюду.

В целом – у всех изменились ценности и мировоззрение. Помню, когда мы приняли решение вывозить бизнес, я позвонил другу, возглавлявшему наш волонтерский штаб в Харькове, и сказал: "Слушай, у нас там много волонтеров, более 30 человек. Можешь попросить, чтобы они помогли вывезти товар, упаковать его . Я заплачу за это деньги". А он ответил: "Нам деньги сейчас не нужны, нужна еда, топливо, медикаменты. И деньги здесь ничего особо не стоят". Потом я нашел, кто мне помог с этим.

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У всех очень изменилось мировосприятие. Такая переоценка действительности прошла.



По зданиям можно увидеть, что Харьков обстреливают / Фото Владислава Любченко

Идеальные дороги, разрушенные здания и заминированные районы: что поражает в военном Харькове

Хотя дороги… Вот когда проехаться по Джерельной (улица во Львове – 24 канал), то здесь такие ямы можно увидеть... А в Харькове мы ехали с другом и он рассказывал: "Вот здесь, когда мы ехали на "ГАЗели", перед нами бил "Град". Воронка, все разрывалось. Мы развернулись – еще одна атака "Градом". Выехали и как-то прятались во дворах. Это было утром где-то. А в 13 часов мы проезжали по той же дороге, а там уже была идеальная трасса, коммунальщики все починили".

Настолько ли все быстро делается во время войны?

Я сам удивился (улыбается). Это же война, а в Харькове – что-то "прилетело", сначала военные приехали на место, полиция, скорая и т.д., а потом раз-два что-то залатали и все стало идеально. Вы бы даже не поняли, где был прилет. Но только по зданиям, полностью разрушенным, которые так быстро не реставрируются, можно понять – город обстреливали. А дороги – идеальны.

Каков Харьков во время войны: смотрите видео

Все потому, что в Харькове есть асфальтный завод. Поэтому, пожалуй, именно в нашем городе лучшие дороги. А еще даже во время войны у нас клумбы высаживают.

Вам удалось пройтись по родным районам Харькова? Возможно, побывали и на Салтовке, которую, к сожалению, все знают из-за ежедневных бомбардировок со стороны россии?

Нет, я не был на Салтовке, где самые большие разрушения. Туда нельзя. Знаю, что даже не разрешали туда ехать, потому что многое заминировано, можно просто тропинкой идти, какой-то крючок зацепится за спину и все.

А в центре – да. Там большой дом стоит: одна часть моя – она уцелела, нормальная, а соседняя – каскада нет, части дома фактически нет. Поэтому с постройками ничего не делают. Только убирают обломки.

И вот ты смотришь на фото: Харьков, как Сирия, – здесь боевые действия, все развалено, земля такая повсюду, арматура... А ты стоишь на этой улице и не понимаешь: "Ну как это раньше могло быть иначе, а сейчас – так?"



Харьков после обстрелов / Фото Владислава Любченко

Но коммунальщики убирают все, потому нет такого, что там сплошная разруха. В общем, город чистый, но безлюдный.

Вы уже устроились во Львове. Нашли ли здесь места, напоминающие довоенный Харьков?

Это смешно, но мы едем с моим другом из Сихова в центр, там есть заправка, и она реально как в Харькове: новостройки вокруг, заправка, многополосная дорога…

"Поддержка горожан очень помогает": как переселенцы открыли бистро во Львове

Львов и львовяне вдохновили вас начать все снова? Как возникла идея открыть в этом городе бистро? Ведь Львов, особенно центр, переполнен заведениями.

Когда я приехал к своему другу Михаилу в Яремче, мы утром очнулись и он говорит: "Слушай, давай помогать Харькову". И я ответил: "Давай, начинаем". Мы подключили Евгения, Алексея и многих других. Как-то так работали и общались вместе. И потом, когда я впервые приехал во Львов, у нас зародилась небольшая идея что-нибудь открыть здесь. Решили сначала кафе.

В один момент я решил перевезти из Харькова свой шоурум Tarlini, поэтому говорю: "Давайте еще кофейню создадим здесь". Женя сразу подхватил: "У меня есть все оборудование, кухня, добавим еще вкусную еду". Миша и Алексей тоже присоединились... Это такой симбиоз, когда четыре человека, каждый со своим опытом и мировоззрением, каждый вносит свое. Так и получается заведение, которое действительно отличается от всего остального, потому что оно просто ничего не копирует, оно самобытно.

Но изначально не было четкой идеи открывать бистро. Мы приехали в другое пространство, поэтому ощущается разница в мировосприятии. И когда ты создаешь что-то с нуля, хотя у нас уже есть какой-то опыт, очень легко сломаться. У тебя уже ничего за спиной нет. Эта поддержка от львовян действительно очень помогает, потому что ты понимаешь, что среда очень подходит. Тебе просто. Относительно…



Харьковчане с нуля открыли бистро "Первый" во Львове: и как все начиналось / Фото Владислава Любченко

И вот сначала был шоурум с кафе. А дальше как-то все понеслось. А сейчас мы планируем уже второе заведение открывать.

Это такой небольшой Харьков во Львове. Добавили ли вы сюда какие-нибудь особенные, харьковские блюда?

Да (смеется) . Я бы посоветовал фо бо и кофе по-харьковски. Потому что это нечто особенное.

А почему именно я бы посоветовал их? Потому что я люблю рынок "Барабашово" – это очень большой, пожалуй, самый большой в Европе рынок. Там можно купить все от носков до трактора. И там было очень много вьетнамцев, которые сделали его микрорайоном, как Сихов.

На "Барабашово" были кухни, где они готовили это фо бо – их традиционное блюдо. А я туда наведывался по работе, много раз ездил на рынок. Когда сыну еще было 7 месяцев, он в коляске, я с женой там ищу новую ткань на кимоно или еще что-нибудь. И мы заезжали в вьетнамскую точку, ели за 55 гривен это фо бо. А запивали все кофе со сгущенкой. Это и есть для меня кофе по-харьковски.

Правда, в нашем бистро "Первый" мы сделали интерпретацию: там 100% арабика со сгущенкой. А в Харькове – это вьетнамский кофе со сгущенкой. Летом на "Барабашово" был еще каркаде. Потому в меню есть и этот чай.

Узнайте больше о заведении Бистро "Первый" – небольшая история о Харькове во Львове.

В целом "Барабашово" – это просто отдельный мир. Там есть китайский, вьетнамский, тайский, афганский рынок.

"Помогал, когда людям реально нечего было есть": о волонтерстве

К сожалению, большой ценой, но, пожалуй, впервые в истории нашей независимости украинцы так объединены. Все пытаются сплачиваться, помогать и поддерживать друг друга, потому что в этом наша сила. Вы это почувствовали, открывая собственное дело, да еще далеко от дома?

Я это больше почувствовал, когда начал заниматься волонтерством. Было много историй. Все происходило очень быстро в первые дни войны, у меня телефон был горячим от звонков. Мы мало спали, постоянно были с кем-то на связи, постоянно нужно было куда-то уезжать.

Мы помогали в самые критические моменты, когда реально людям нечего было есть, когда ты не мог купить что-то в магазинах, потому что ничего не работало, или не было продуктов, пустые прилавки.

К примеру, кто мне пишет: "Тебе нужен сыр?" Конечно, нужно. Я набираю тот контактный номер телефона и мужчина говорит: "У меня в Харькове на складе 20 тонн продукции – сырки, намазки и т.д. Нужен только транспорт, чтобы забрать". "Да не вопрос", – отвечаю и сразу думаю, что надо "ГАЗель". И здесь находится мужчина, который говорит: "У меня на Салтовке стоит "ГАЗель", ключи в замке. Можете забрать". Мы находим водителя, но нужна машина. Находим машину, мужчина на Tesla забирает водителя на Салтовку, они приезжают за той "ГАЗелью" и вместе грузят сырки, которые везут людям.

Эта "ГАЗель" до сих пор у нас, мы на ней ездим, ремонтируем ее и не знаем, кто ее владелец (смеется) . Документы у нас есть, но никто не звонит, чтобы его забрать.

Тогда и "Мивина" отдала нам несколько тонн продукции. McDonald's – котлеты, овощи, очень много продуктов. С такой поддержкой мы могли помогать гражданским.

Как волонтерский хаб помогает харьковчанам: смотрите видео

У нас на Tesla приезжал мужчина забирать и развозить хлеб. Я говорю: "У меня на Салтовке есть пожилые люди, 8 этаж, в их дом сейчас стреляют. Ты можешь привезти продукты? Они 4 дня без еды". И он звонит: "Чтобы ты всю жизнь был здоров, лифта в доме больше нет". А там – 8 этаж, 2 неподъемных ящика продуктов, и 80-летний дедушка, полулежачий. Но еду ему доставили.

А про ту "ГАЗель" есть еще история. Я звонил по телефону водителю, который нам ее отдавал. А он говорит: "Я не поеду на Салтовку, потому что боюсь". А девушка-волонтер Наталья говорит: "Я сейчас приеду". Она была готова приехать, сесть за руль той "ГАЗели" и приехать.

В нашем хабе есть две женщины, которые с первых дней войны до сих пор ездят на своих автомобилях, довольно дорогих. Они ездят с начала комендантского часа и до последних минут. Я просто потрясен, когда люди настолько помогают.

Был еще паренек, которому мы однажды отдали свертки и он поехал на Салтовку. Во время поездки с ним исчезла связь. Он приезжает в хаб, а мы ему: Куда же ты подевался? С тобой не было связи". А он такой: "Там в меня что-то попало".

Ребята сразу побежали смотреть, а в него пуля попала – через лобовое стекло, черех телефон, через подголовник и багажник. Просто вышла из багажника. Пока он стоял, думал, что делать, кто-то выстрелил в его авто. Он бросил продукцию, уехал. А потом говорит: "Дайте мне новый телефон, бронежилет, и я буду ездить дальше". И ездит до сих пор.



Телефон волонтера пробила пуля / Фото Владислава Любченко

"Здесь ад, вернусь завтра": мужественные истории волонтеров в Харькове

Фактически я был логистом в хабе.

Надо было на "ГАЗели" забрать продукты с отдающей их овощебазы. Я попросил волонтера забрать их. А он тогда что-то не мог найти вход, еще и связь была плохая и прерывалась. И я слышу какие-то взрывы на фоне. И молчание… Я говорю: "Ну что там, Саша?" А в ответ: "Да здесь ад, я завтра сюда вернусь, потому что что-то очень бьют, не хочу здесь оставаться". И на следующий день он приехал туда же, погрузил все. И я думаю: "Боже, что у них в голове?"

А вообще-то я сейчас все это рассказываю с улыбкой, но на самом деле было очень тяжело. Вот эти первые дни мой номер телефона был, кажется, у всех. Не знаю, кто мне еще не звонил по телефону за это время.

Мы через месяц сделали по системе большой новый бизнес. Потому что в нашем хабе были: колл-центр, CRM-система, комплектование, водители, логистика, поставка продуктов, и все это было сделано так, что все это работает. А во-вторых, на пике, когда было очень много продуктов, мы развозили продукты питания на 1500 человек в день.



Владислав Любченко создал волонтерский хаб в Харькове, который работает до сих пор / Фото Владислава Любченко

Где-то в мае мы думали: "А как это вообще еще все работает?" Потому что мы уже меньше времени стали уделять волонтерству. Только искали гуманитарку, думали, как ее отвезти во Львов и доставить в Харьков. А там люди сами менялись, делали ротации, отдавали задания. Это работающий организм.

Потом я стал больше помогать военным, покупать машины. Сейчас волонтеры очень помогают им.



Украинские военные получили помощь от харьковского хаба / Фото Владислава Любченко

Я потому начал заниматься волонтерством. Потому что ты понимаешь, что можешь помочь. Оно все закончится и уже будем тогда возвращаться к жизни.

"Возвращаться в Харьков сейчас нет смысла, нужен минимум год"

Во время визита в Харьков вы не думали о том, чтобы остаться?

Даже когда мы уже сюда перевезли весь товар, начали открывать шоурум, мы с Евгением (Евгением Власюком, другом и партнером по бизнесу – 24 канал) уехали в Харьков. Я до последнего думал, что мы приедем, увидим, что там все хорошо и вернемся домой, начнём что-то строить или восстанавливать. Ходили слухи, что Харьков возвращается к жизни, там можно работать, все туда возвращаются. Но когда мы туда приехали, увидели, что нет, Львов и Харьков – это очень разные города.

В тот момент мы поняли, что сейчас нет смысла возвращаться в Харьков. И еще год, даже если все сегодня заканчивается – еще долгий период оно будет в таком виде. Разминирование, восстановление…

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"За что держаться, за 4 стены?": почему украинцам следует ехать из горячих точек

Очень многие не хотят покидать свои дома даже в горячих точках, ведь боятся ехать в незнакомый город, боятся начинать все с нуля. Вы это уже пережили. Что могли бы посоветовать таким украинцам?

Гораздо хуже оставаться.

Очень многие боятся, куда же ехать. Но я скажу: много убежищ, школ, много хороших людей в Украине, которые примут тебя. Гораздо хуже сидеть там и ждать, когда что-то лупанет так, что просто не сможешь уехать.

Это показал Мариуполь, когда город захватили, и теперь "фильтрационные" лагеря действуют, людей отправляют в россию. А какой смысл? За что держаться? За какие-нибудь 4 стены, квартиру? Жизнь важнее.

Напоследок – достаточно банальный, однако важный вопрос. Что бы вы хотели сделать после победы Украины?

Я думаю, после войны я запланирую жизнь хотя бы на год вперед, чтобы можно было понимать, куда дальше двигаться.

Владислав, как и все украинцы, не сомневается, что Украина победит в этой войне и очистит свои земли от врага. Тогда и захочется делать долгосрочные планы и своим трудом восстанавливать государство. А чтобы приблизить этот день, боремся каждый на своих фронтах: волонтерском, информационном или экономическом. Ведь именно в этом особом единстве – наша сила!