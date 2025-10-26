"Уже никогда не будет хорошо": воспоминания родителей о девушках-музыкантах из Запорожья, которых убила ракета

-

Голос и гитара – то, что объединяло Кристину Спицыну и Светлану Семейкину после начала полномасштабного вторжения. Девушки создали дуэт, собирали на деньги для поддержки украинских военных в разных городах и планировали расширить состав. Однако этого, к сожалению, не произошло.

9 августа 2023 года в центр Запорожья прилетела российская ракета. Именно в это время дуэт выступал на главной улице города. Концерт стал для девушек последним.

Мама Кристины Галина и папа Светланы Юрий в рамках проекта "Жизнь после потери" на 24 канале поделились с нами воспоминаниями о дочерях, о первых минутах после их гибели и о том, что похоронили девушек как настоящих артисток. Родители также рассказали и ужасную историю о похищении средств на памятник.

"Планировали создать целый бэнд": знакомство девушек и первые концерты

С детства Кристина росла очень творческой – с 5 лет занималась танцами, выступала на сцене. Позже девочка сказала маме, что хочет петь, поэтому сначала училась в музыкальной школе, а потом частно. Светлана тоже увлекалась всем, чем только могла. Музыку открыла для себя в 12 лет.

Девушки были знакомы со старших классов школы, где вместе учились. Кристина была старше Светланы на 2 года.

После 24 февраля 2022 года Галина предлагала дочери Кристине взять младшую сестру и уехать из Запорожья в безопасное место. Однако она отказалась. Такую же позицию имела и Светлана. По словам отца Юрия, она не видела себя нигде, кроме родного города.

Однажды девушкам предложили отдельно петь на мероприятии для военных.

"Кристина увидела, как играет Светлана в ансамбле и предложила создать дуэт. Вообще они планировали расшириться и сделать девичий бэнд с барабанами и бас-гитарой, но, к сожалению, этого не произошло", – вспомнила Галина.

Концерт, после которого девушки начали вместе петь, и уже совместные выступления / Фото предоставлено 24 Каналу

Обычно Кристина и Светлана пели на улицах, ведь в Запорожье почти все рестораны и кафе были закрыты, ездили с концертами в Днепр и Киев. Часто их приглашали и на мероприятия, в частности, благотворительные концерты в поддержку Вооруженных сил Украины. Среди репертуара дуэта всегда были украинские патриотические песни.

Светлана погибла сразу, Кристина – день боролась за жизнь: последнее выступление девушек

Девушки и семьи за месяцы постоянных взрывов и прилетов осознали ужасную реальность и научились с этим жить. В то же время всегда следили за каналами, смотрели карту тревог. Однако часто так бывало, что прилет происходил еще до объявления воздушной тревоги.

Юрий отметил, что самым опасным в Запорожье является именно центр города. К сожалению, именно на главную улицу 9 августа 2023 года девушки вышли на свой последний концерт. Через 20 минут они отошли на детскую площадку отдохнуть. Именно тогда в это место попала российская ракета Х-35.

Юрий и Галина не услышали этого взрыва из-за расстояния. Только жена Юрия была неподалеку на работе и даже увидела пролет ракеты.

Всех подробностей я не помню. Позвонила жена и сказала, что Светлана и Кристина не выходят на связь. Я сразу сел в машину, по дороге подобрал Галину и мы поехали туда вместе. С нами был еще мой брат,

– сказал мужчина.

К сожалению, когда семьи приехали на место прилета, Светлана уже была мертва – девушка погибла на месте.

К Галине подошли волонтеры с психологами и сообщили, что нашли сумочку. Сначала женщина ее не узнала из-за шока, но впоследствии, когда вытащила документы из сумки, поняла, что они принадлежат ее дочери.

"Мне сказали, что Кристина осталась жива и её повезли в реанимацию. Я поехала туда, на второй раз приехала с мужем. Где-то в 4 утра 10 августа мне позвонили и сказали, что, к сожалению, Кристина не выжила", – рассказала Галина.

Заметьте! После гибели артисток Дзидзьо и Ольга Цибульская отреагировали на преступление страны-агрессора. Певец опубликовал выступление Кристины и Светланы со щемящей подписью. Цибульская посвятила девушкам стихотворение.

"Все аплодировали артисткам": день похорон

Родители девушек помнят день похорон фрагментами. Юрий отметил: было очень больно, ведь было очень много планов.

Женщина вспомнила лишь один момент: на похоронах был руководитель культуры, который сказал, что всех артистов провожают в последний путь аплодисментами.

Людей на похоронах было очень много, наверное, 500. Все аплодировали. Это такой момент был... Я до сих пор благодарна Александру (руководитель культуры, – 24 Канал) за такое уважение к девушкам,

– отметила Галина.

Из-за дружбы девушек семьи даже не раздумывали о захоронении и сразу знали: Светлану и Кристину похоронят вместе.

На лицевой стороне памятника размещены слова из стихотворения, посвященного девушкам: "Завжди згадуй дівчИн: вісімнадцять гітарі, соло – двадцять один".

На задней стороне памятника – слова из песни, которую написала Светлана. Ее записали в студии уже после гибели девушек. Голоса использовали из любительской записи дома.

Могила девушек / Фото предоставлено 24 Каналу

"Вы их не хотели": как парень Кристины присвоил деньги, которые собирали на памятник

После гибели девушек люди обращались к родителям, чтобы поддержать их материально: просили номер карты. Впоследствии возникла идея открыть банку в Monobank, чтобы собрать средства на памятник.

С семьей Кристины проживал ее парень Олег. Галина отметила, что они считали его членом семьи, поэтому он должен был помочь с открытием банки. Ему из-за "некоторых причин" не удалось открыть банку на мужа Галины, Олег говорил, что что-то не получалось. Поэтому парень открыл ее на себя.

Через полгода после гибели девушек, когда мы решили сделать памятник, мы попросили Олега перечислить половину средств на задаток. Через день он "вышел за хлебом", оставив дома все вещи,

– рассказала женщина.

Олег долгое время не выходил на связь, Галина и Юрий даже общались с семьей парня, которая пообещала посодействовать. В один момент он сообщил, что исполнительная служба сняла эти средства с его счета, но полиция предоставила родителям документ, который подтвердил, что Олег не находился и не находится на тот момент в роли должника.

Как оказалось – парень сам перевел собранные средства на свои карточки еще в августе 2023 года, сразу после похорон Кристины и Светланы.

Галина вспомнила, что часто она с мужем и родителями Светланы повторяли фразу: "Пусть бы эти деньги сгорели, но девушки были бы живы". Говорится о том, что любые средства не вернут их дочерей, поэтому родителей раздражали вопросы вроде: "Сколько вы собрали?"

Олег эти слова запомнил, поэтому когда родители в очередной раз спрашивали его, куда делись средства, ответил: "Вы же хотели, чтобы эти деньги исчезли".

Галина и Юрий отметили, что эта история еще не завершена, продолжается судебное дело. Вскоре суд будет вызывать родителей девушек для показаний, потом близких друзей семьи и людей, которые отправляли средства. Только после этого в суд вызовут и Олега.

Теперь Галина поет, Юрий – учится играть на гитаре: переживание потери

Галина отметила, что первый год после гибели дочери она не понимала, что происходит. Только после этого она начала осознавать, что Кристины уже нет. С этим ей жить очень трудно.

Первый год словно в тумане. Есть осознание, что ничего не вернешь. Пытаешься искать в чем-то смысл. Пережить потерю нам помогают младшие дочери. У Кристины и Светланы остались сестры одного возраста – это основная мотивация. Также, наверное, именно из-за гибели девушек, я пошел работать пожарным спасателем и помогать людям,

– подчеркнул Юрий.

Светлана с Юрием в детстве и Галина с дочерьми / Фото предоставлено 24 Каналу

Галина же подчеркнула: если вы чувствуете, что хотите выйти погулять, выпить кофе в кафе или посетить концерт, стоит это сделать.

"Не нужно думать, что скажут люди. Надо делать то, что идет от сердца. Тогда тебе становится легче. В этом году 9 августа мы отошли от обычного поминального дня и сделали вечер памяти: мы пели, мы плакали, это были слезы высвобождения. У нас был блокнот, куда люди записывали хорошие воспоминания о девушках", – сказала она.

Теперь Галине хочется делать что-то хорошее в честь девушек и заниматься творчеством. Именно поэтому женщина продолжила дело Кристины и начала петь. В то же время Юрий начал учиться играть на гитаре, чем занималась его дочь Светлана.

Мужчина отметил, что имеет ощущение "холодной" мести к россиянам, но понимает, что оно не поможет. Зато у женщины есть ощущение отчаяния – она не хочет отомстить, но ненавидит оккупантов.

"Для таких людей, как мы, хорошо уже никогда не будет"

По мнению родителей, любое обращение к людям, которые потеряли родных из-за войны, будет неуместным. Если человек посторонний – он должен обязательно выслушать, ничего не говорить и не сравнивать чье-то горе.

Самое главное – воздержаться от фразы "все будет хорошо". Очень часто люди такое говорят, не подумав. Я все понимаю, но от таких слов надо отказаться. Для таких людей, как мы, хорошо уже никогда не будет,

– отметил Юрий.

Галина добавила, что в их случае люди, которые пытаются поддержать, порой бывают очень бестактными. Родители неоднократно слышали фразу: "У вас есть еще младшие дети".

"Это как оторвать человеку руку и сказать, что хорошо, что у него есть другая. А мне же здесь и сейчас болит. Как это сравнивать?" – заметила она.

Родители отметили, что всегда люди думают, что стоит сказать. Однако нужно сделать одно – просто обнять.

Сейчас Галина и Юрий пытаются продолжать жить, но их основной задачей остается беречь память о своих дочерях. Они стараются вспоминать о девушках не с грустью, а каждый день вспоминать счастливые моменты с ними.

Несмотря на то, что родители потеряли частичку себя, они желают только одного – скорейшего окончания войны, чтобы все украинские дети оставались живыми рядом со своими родителями.