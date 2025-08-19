6-летняя София Голинская всегда хотела быть известной. Педагоги предполагали, что когда-то она станет дипломатом или послом – совсем не детские размышления были у ребенка. Софийка любила выступать на сцене, перед толпой новых лиц – чтобы ее заметили.

19 августа 2023 года о ней узнал мир, ее фото облетело все соцсети, но уже посмертно. По странному символизму, Софийка погибла на сцене, которую так любила. Она стала известной, но точно не тем способом, о котором могла мечтать она и ее семья.

Ольга Голинская, мама Софийки, в рамках проекта "Жизнь после потери" на 24 Канале рассказала о страшном дне, когда потеряла родного человека. В маленькое тело ее дочери попал осколок от российского "Искандер М", который прилетел по Черниговскому академическому драмтеатру. Тогда Россия убила очередную детскую жизнь.

Софийка была чрезвычайным ребенком

6-летняя Софийка была очень активным, энергичным и умным ребенком. Педагоги, которые занимались с девочкой, уверяли маму – Софийка развита не на свой возраст. Она любила путешествовать, а больше всего обожала истории о планетах и звездах.

Софийка часто сама создавала свои названия, рисовала планеты, есть рисунки. Сейчас я просматриваю, мне сложно смотреть на эти рисунки,

– со слезами на глазах говорит Ольга Голинская.

София спешила жить. В течение всего лета 2023 года она говорила маме, как ей хочется дождаться 1 сентября – тогда она пойдет в 1 класс, познакомится с новыми друзьями. Зато Ольга успокаивала дочь: "Софийка, не спеши. Наступит сентябрь – пойдешь в школу". К сожалению, этого так и не произошло.



Девочка была очень артистичной / Фото предоставила Ольга Голинская

В конце августа в отпуск должен был приехать папа Софии. Девочка покупала вещи в школу с мамой, но кое-что откладывала на то время, когда будет ее папа – хотела приобрести вместе с ним.

"У нее столько было энергии. Она настолько была активна, что я иногда сама себя спрашивала, в кого она такая. Где эта энергия, где эти силы? И я, и муж спокойны", – сказала Ольга.

Папа Софии защищает Украину на фронте с февраля 2023 года. Девочка понимала, почему его нет дома. У нее не было слез или страха, все восприняла по-взрослому.

"Софийка всегда общалась с папой голосовыми сообщениями. Она понимала, где найти папу в мессенджере, например. Она нажимала, записывала голосовые сообщения и понимала, что папа даст ответ, когда выйдет на связь. Даже если это будет через несколько дней. Она гордилась, что ее папа военный. В то же время я давала ей много тепла и любви – я закрывала ту часть, где не хватало папы, собой", – рассказала мама девочки.



Софийка очень гордилась папой / Фото предоставлено Ольгой Голинской

Что касается воздушных тревог, то Софийка знала, чем опасен сигнал сирены. Однако у нее не было страха или тревоги.

"У нее самое главное было, чтобы я ее обняла. И самое главное было то, что она всегда спрашивала, люблю ли я ее. Я отвечала: "Да, я тебя очень сильно люблю". Когда были очень громкие взрывы, я сидела возле нее, накрывала ее одеялом. Она мне всегда говорила: "Мама есть, для меня это самое главное", – вспомнила женщина.

Важно! В результате атаки по драмтеатру в Чернигове погибло 7 человек, почти 200 человек были ранены. Основная сила взрыва была направлена именно на людей – россияне настроили ракету на максимальное поражение.

"Софийка была не такой, как всегда": день гибели

19 августа 2023 года украинцы освящали яблоки, ведь был праздник Спаса. В этот день Ольга с Софией решили поехать из Киева, где проживали, в Чернигов – студенческий город Ольги. Там они должны были встретиться с подругой и ее детьми, чтобы хорошо провести день.

Софийка очень ждала эту поездку, поэтому утром в хорошем настроении они собрались на поезд.

"Мы вышли из дома, сели на трамвайчик, приехали на Дарницкий вокзал. Я увидела, что у нас еще есть время и можем зайти в магазин. Она любила в поезде есть какие-то перекусы. Я ей взяла сок, печенье. Мы сели в поезд", – рассказала Ольга.



Софийка обожала путешествия / Фото предоставила Ольга Голинская

Сначала девочка смотрела в окно, а потом легла маме на руки. Ольга помнит все до деталей. Она погладила дочь по голове и подумала, что Софийка будет спать – девочка любила в дороге отдохнуть. Однако не в этот раз, ведь 19 августа все было по-другому.

Она взяла мой телефон, хотела послушать музыку. Это были совсем не детские песни, она любила "Хай буде весна", "Стефания". Я предложила поесть, но Софийка отказалась. Она смотрела в окно и спросила меня, люблю ли я ее,

– сказала Ольга.

Девочка постоянно смотрела в окно и о чем-то думала. Женщина не может до сих пор понять, что тогда происходило, ведь такого никогда не было. Именно эта поездка была другой, очень спокойной.

"Я четко помню. Я могу закрыть глаза и все увидеть: в чем она была одета, как смотрела в окно, как смотрела на меня. Я думаю, что она что-то чувствовала, но не могла объяснить, что с ней происходит. В свои 6 лет она, возможно, не могла мне объяснить свое состояние", – заверила мама Софийки.



Последнее фото девочки в поезде / Фото предоставила Ольга Голинская

Сразу с поезда их забрала на машине подруга со своими детьми. Все вместе поехали в центр в парк, дети хотели прогуляться. Однако в центре они пробыли буквально несколько минут – и все случилось. Детей заинтересовала сцена, они побежали на нее, там прыгали и играли. Атака случилась за секунду, Ольга была в полном сознании и все помнит.

"Я стояла возле самой сцены. Софийка от меня была на расстоянии вытянутой руки, на сцене. Я ее видела. Когда все это произошло, когда через полсекунды раздался этот взрыв, я сразу начала искать своего ребенка. Смотрю на сцену, она лежит. Я не могла к ней подойти, потому что мне придавило ногу к сцене. Я понимала, что не могу ее вытащить оттуда, а Софийка лежит. Я не понимала, в каком она состоянии, потому что она лежала на боку, спиной ко мне", – вспомнила женщина.

Они начали звонить, чтобы приехала скорая помощь, но на линии уверяли: "Все кареты скорой помощи выехали на место атаки". Однако никто не знал о том, что ее ребенок ранен далеко от драмтеатра, куда попал "Искандер-М".

Женщина не могла ждать, поэтому остановила легковую машину, которая проезжала рядом, за рулем был молодой парень. Она до сих пор благодарна ему за то, что не был равнодушным. Если бы Ольга не довезла дочь до больницы, то уверена – до сих пор бы корила себя, что сделала недостаточно для спасения своего ребенка.

Мы сели в машину, Софийку положили на заднее сиденье и я держала ее за руку, с ней говорила. Я просила ее меня не оставлять, у нее были закрытые глаза, но я держала ее за руку, за ее пальчики. Говорила все время, что я ее очень сильно люблю, что мама рядом. Мы очень быстро приехали в детскую областную больницу. Ее забрали в реанимацию на шестой этаж. Лифт закрылся перед моими глазами, все,

– отметила Ольга.

Женщина поднялась по лестнице в реанимацию и ждала, первый час был самым сложным, ей ничего не говорили. Ольга спрашивала медицинских работников, которые выходили из реанимации, что с ее дочерью. В то же время слышала только просьбы о том, чтобы она успокоилась.

"Я не могла сидеть, я ничего не могла делать. У меня был такой шок. Меня всю трясло. Мне так хотелось кричать, чтобы меня все услышали. Я понимала, что в тот момент я не могу позвонить кому-то конкретно одному. Видимо, это был какой-то крик души – я записала видео, просто хотела какой-то поддержки от моих друзей, знакомых. Я кричала на видео, что ракета... Софийка ранена… Очень сильно просила поддержки и молитв, чтобы Софийка жила", – рассказала женщина о видео, которое опубликовала тогда в соцсети.

После этого видео Ольга получила звонки от знакомых и родственников, которые поддержали ее в сложный момент. Они вместе ждали новостей из реанимации, где спасали ее ребенка.

Женщина успокаивала себя, что ранение у Софийки не сложное, ее обязательно спасут. У реанимационного отделения не позволяли находиться, поэтому она вместе с братом, который приехал ее поддержать, спустилась на первый этаж. Они дежурили и каждые 15 минут поднимались в реанимацию, чтобы узнать какие-то новости. О смерти Софии сказали брату.

Я просила, чтобы меня впустили к ней. Конечно, это запрещено, но я не верила, что ее нет. Мне надо было увидеть. Мне разрешили зайти на две минуты. Я увидела, что Софийка лежит. У нее закрыты глаза, ручки сложены. Я ее целовала, обнимала, гладила животик. И все время, помню, спрашивала: "Почему? Софийка, почему ты меня оставила? Ты же так любила жизнь, ты так хотела с мамой быть, путешествовать",

– рассказала Ольга Голинская.

По словам врачей, Софийка потеряла кровь. Ей вливали новую кровь, но организм не воспринимал и возвращал все обратно.

"Я очень соскучилась": жизнь после потери

Первый год после потери дочери был для Ольги Голинской самым тяжелым.

"Сейчас второй год. Не могу сказать, что он легкий, но он мне больше именно грустный. Потому что я сильно соскучилась по ней. На самом деле. Чувствую, что соскучилась-соскучилась. Первый год ты как в тумане, делаешь все автоматически: работа, дом, убрать, постирать вещи, приготовить кушать. А сейчас... А сейчас вспоминаю. Этот год я очень часто все вспоминаю, вспоминаю... И вот понимаю, что мне грустно без нее. На самом деле очень грустно", – призналась женщина.



Женщина с дочерью Софией / Фото предоставила Ольга Голинская

Сейчас для Ольги самое страшное остаться одинокой. Первые недели после потери дочери они с мужем были вместе, но впоследствии ему пришлось возвращаться на фронт, а Ольге – на работу. Этот период был самым сложным. Ольга хочет слышать слова поддержки, она благодарна друзьям, которые не забывают о ней и не оставляют наедине с горем.

Женщина вместе с благотворительной организацией, к которой присоединилась, посещает детские дома. Это помогает ей переживать потерю.

"Я решила, что я должна что-то делать. Мы деткам делаем праздник. Готовим пиццу, играем на свежем воздухе, приезжаем с аниматорами. Для детей делаем праздник и, знаете, мне немного легче", – призналась Ольга.

Софии мне никто не заменит, но эти два года я не имею ребенка, а мне очень болит, что я не могу обнять ее и поцеловать. Дети из детского дома искренние, они так хотят любви, тепла, чтобы их кто-то обнял. Им не хватает мамы, а я могу их обнять,

– добавила женщина.

Татуировка в память о дочери

Во время первых поездок без Софийки Ольге было очень больно, что она одна, ведь всегда такие моменты она разделяла с дочкой. Тогда женщина решила, что сделает татуировку – силуэт своей дочери по фото. Поэтому Софийка всегда будет рядом с ней, хотя бы таким образом. Ольга призналась – когда ей набивали тату, она была счастлива.

"Я не чувствовала боли, хотя меня предупредили, что будет без анестезии. Три часа прошли очень быстро, я просматривала в телефоне наши фото и видео, где она говорит, что-то рассказывает. Теперь я знаю, что Софийка есть у меня, здесь на руке. Я могу ее прижать к себе, к сердцу. И когда еду куда-то в поезде, то я говорю: "Софийка, видишь? Мы едем, у мамы выходные". Я все ей рассказываю", – поделилась Ольга Голинская.

Первый год после гибели дочери Ольга ездила каждую неделю на место, где все случилось. Она брала рядом в кафе взбитое молоко для Софии и кофе для себя. В то трагическое утро они так и не успели выпить их вместе.

Женщине больно находиться на месте, где ранило ее ребенка, но там она обращается к небу: "София, я тебя никогда не забуду".



Татуировка в память о Софии / Фото Суспільне Чернігів

6-летняя Софийка Голинская похоронена в Славутиче – родном городе ее мамы. Один маленький осколок вражеской ракеты остановил ее жизнь, а вместе с тем – счастливую жизнь ее родителей и возможность обнять родного ребенка. Сейчас Ольга продолжает жить, прилагая множество усилий, чтобы каждое утро хотя бы встать с постели и начать новый день. Ее теплые объятия чувствуют чужие дети, которые потеряли маму... Объятия мамы, которая потеряла дочь.