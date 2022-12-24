"Многих наших клиентов просто не стало": история владельцев бренда "Весна" об эвакуации из Бучи

Инна Скаржинская и Виктория Маслова из Бучи еще до начала полномасштабного вторжения создали успешный бренд косметики "Весна", что влюбил в себя тысячи украинок. Однако все изменилось после 24 февраля, когда в Бучу заехали российские танки. Оккупанты уничтожили все, что мать с дочерью строили годами, а их самих – фактически выгнали из родного дома.

О миссии бренда, выезде из оккупированной Бучи, новой жизни во Львове и планах после победы соучредительницы бренда "Весна" Виктория Маслова и Инна Скаржинская рассказали в интервью 24 каналу в рамках проекта СВОИ.

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"200 гривен и желание решить проблемы с кожей": о создании бренда

Расскажите с чего началась история вашего бренда?

Виктория Маслова: Я и моя мама основали бренд "Весна" примерно 8 лет назад, как семейное производство. Этот бренд начался не с бизнес-плана, а с нашей потребности. Мы в первую очередь не могли найти для себя средства, которые помогли бы решить проблемы с кожей.

Так сложилось, что мой младший брат имел атопический дерматит, у меня была сыпь, у мамы также были проблемы с кожей – гиперпигментация после беременности. И тогда мы решили делать что-нибудь свое. Пробовали сначала на кухне, начали с мыла. Потом выставили готовое мыло в фейсбук, и люди заинтересовались.

Тогда еще не было так много натуральной косметики в Украине. И людям было очень интересно, они просили продолжать дальше делать разные средства. В частности, шампуни, кремы, сыворотки. И мы начали учиться.



Мать с дочерью основали семейный бизнес / Фото предоставлены 24 каналу

Соучредитель бренда "Весна" Инна Скаржинская призналась, что сначала вообще даже не думала о бизнесе.

Инна Скаржинская: Я не являюсь типичным предпринимателем. У меня не было мотивации что-то делать и зарабатывать деньги. У меня была мотивация просто найти то дело, которое максимально проявит мои способности, таланты, мой ум. То есть все в одном и будет помогать людям. Мне хотелось быть в цепи взаимополезных людей.

Сложность производства лечебной косметики заключается в том, что здесь важно не только не навредить, но и помочь человеку преодолеть проблемы с кожей. Не было ли вам страшно?

Виктория Маслова: Да, вы правы. Поэтому моя мама начала исследовать химические процессы, технологические, а я стала узнавать о сфере продвижения маркетинга, социальных сетей. И у нас получилось такое хорошее сочетание – мама занимается производством, я – продвижением.

Уже позже мы начали глубже исследовать эту тему. Все началось с образования. Я выучилась на косметолога, моя мама изучила все химические процессы. Такими маленькими шагами мы исследовали этот мир косметологии и потом, когда уже начали развивать свой бренд профессионально, как дело, бизнес, проходили всю сертификацию, которую требует украинское законодательство.

Как появился ваш первый магазин?

Мы начинали без стартового капитала, у нас было всего 200 гривен. Мы всю прибыль реинвестировали в свое дело, чтобы оно быстрее развивалось, брали кредиты на оборудование, выплачивали их, и так понемногу, понемногу развивались.

Уникальность нашей косметики состоит в том, что она целиком состоит из растительных экстрактов, что делает ее очень эффективной. Потому что растения по своей сути подобны коже человека. Наше производство открытое, мы показываем все процессы и компоненты, которые есть на предприятии.

Производство в Буче мы с мамой обустраивали очень долго, тяжело и большим трудом. Именно поэтому у нас такая сильная моральная привязка к тому месту.

Лаборатория и магазин бренда "Весна" в Буче / Фото предоставлены 24 каналу

Еще до начала полномасштабного вторжения у нас работало 12 человек, мы обустраивали лабораторию так, чтобы там можно было проводить обучение, экскурсии.

Мы показывали какие-то мастер-классы детям, постоянно были какие-то школы, запускали медицинскую школу, проводили интересные мастер-классы по химии – как создать азотное мороженое, например. Потому что мы хотели, чтобы нашу лабораторию использовали на максимум.

"Беженство – это не туристическая поездка": о начале войны и выезде за границу

Как для вас началась полномасштабная война?

24 февраля для меня началось с бомбежек. Мы услышали сильнейшие взрывы. Моя мама жила рядом с аэропортом "Антонов", который сразу же начали бомбить. Тогда мы поняли, что что-то началось. Я не успела собрать свои вещи. Мама успела собрать только вещи детей, мы начали уезжать.

То есть мы не смогли забрать с собой бизнес, потому что это очень большое и тяжелое оборудование. Когда мы приехали во Львовскую область, здесь тоже началась бомбежка. Тогда мы решили вывезти детей за границу: сначала в Варшаву, а затем в Чехию.

Несмотря на то, что в странах ЕС украинцев очень поддерживают, в частности, оказывая денежную помощь, все же находиться за границей, когда в твоей стране война, очень тяжело. Как было у вас?

Беженство – это точно не туристическая поездка. Мы не видели красоты вокруг. Вообще мы были в каком-то как бы темном состоянии. Когда ты постоянно проверяешь новости, думаешь, когда сможешь вернуться домой. Из-за того, что ты не сам уехал, тебя, в сущности, выгнали.

Но когда мы выехали, то сразу знали, что вернемся. У нас не было планов остаться, был план только переждать, когда все будет более или менее понятно.

Сколько дней вы находились за границей?

42 дня.

Ого. То есть вы даже считали дни?

Да, мы ждали, когда уже сможем вернуться. Для нас было ужасно видеть фото из оккупации Бучи. Но мы решили, что будем возвращаться назад.



Виктория Маслова о выезде за границу / Фото 24 канала

"Многих наших клиентов не стало физически": об оккупации Бучи, российском геноциде и переезде во Львов

Когда вам удалось вернуться домой?

Как только закончилась оккупация Бучи, моя мама сразу туда поехала. Это было ужасно. Было очень ужасное состояние, когда она увидела все это – что нет коммуникации, очень тяжело психологически там находиться, потому что очень многое произошло.

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Многих наших клиентов не стало – вот просто физически. Это все очень давило, поэтому моя мама после деоккупации решила перевезти, релокировать бизнес сюда, во Львов.

Что случилось с вашей лабораторией в Буче? Добрались ли до нее россияне?

Еще в первые дни оккупации Инна попросила терроборону сломать их эко-магазинчик, чтобы раздать продукты оставшимся в Буче. Потому что все крупные супермаркеты уже были разграблены и такие маленькие магазинчики стали настоящим спасением для людей, сидевших в подвалах.

А на следующий день уже пришли россияне, начали грабить технику, стеллажи, но продуктов там уже не было. Они также вторглись на производство, ограбили и разрушили лабораторию. То, что не смогли вынести, например, мебель или тяжелое оборудование, они просто уничтожили.

Основная часть была разграблена, и весь косметический склад был похищен, даже крали такие вещи, как стульчики. То есть то, что для нас не очень важно.

Что после себя оставили оккупанты в лаборатории / Фото предоставлены 24 каналу

А что с вашим домом?

У нас были прострелены окна. Я жила в съемной квартире, моя мама тоже, поэтому мы просто уехали.

"Нас очень поддерживали": о жизни во Львове и помощи с бизнесом

Почему вы выбрали Львов? Как удалось наладить жизнь здесь?

Мы очень любим Львов. Любим этот город. И еще до полномасштабного вторжения у нас был магазин здесь, в центре Львова.

Именно во Львове семья и начала новую страницу не только своей жизни, но и бизнеса. Понемногу, понемногу, удалось восстановить производство, найти сырье и оборудование.

Львов, львовяне и местные власти нас очень поддерживали. Особенно сначала, когда я была сама в магазине, человек берет баночку, а на ней написано "Буча". И она просто не смотрит, что это за средство, а говорит: "Хочу вас поддержать и купить". Это было очень трогательно.

Местные власти также с нами связывались, не нужен ли нам поиск помещения, какие-то вопросы с коммуникациями. Также с нами связывались и после масштабных обстрелов.

"Даже на фронте хочу чувствовать себя женщиной": о волонтерской миссии бренда

У вашего бренда также есть волонтерская цель. Вы помогаете военным, не только собирая на автомобили, но и непосредственно своей продукцией. В частности, у вас есть заживляющие мази, которые помогают нашим защитникам и защитницам на передовой. Расскажите больше о том, как появилась такая идея?

Мы сразу понимали, что если мы приезжаем в Украину, мы помогаем военным. Моя мама разработала рецепт заживляющей мази для фронта.

Инна вспомнила, как один военный пожаловался ей, что не может стрелять, потому что руки обпечены. Она очень удивилась, ведь стрелять для военного – это базовый навык и потребность. После этого она решила создать заживляющие мази.

Инна Скаржинская: Я здесь ощущаю реальную помощь. Мы становимся известными среди бригад. Потому что эта мазь очень удобная. Она маленькая и легко умещается в кармане, они держат ее в разгрузке, и она всегда помогает.

В составе этой мази пчелиный воск и разные экстракты. Она помогает против любых проблем, таких как ожоги, раны, трещины и укусы насекомых,

– объяснила Виктория.



Заживляющая мазь для военных / Фото предоставлено 24 каналу

Виктория Маслова: Также с нами связались женщины с фронта. Они писали нам и говорили: "Я знаю, где я сейчас, но хочется все равно чувствовать себя женщиной". И нас тоже сильно это тронуло, мы начали подбирать им средства. И после этого родилась такая инициатива, как "подвесить" косметику. В общей сложности мы уже отправили более 3 тысяч заживляющих мазей на фронт.

Практика "подвешивания" товаров для украинских военных с начала вторжения стала достаточно распространенной. Традиция оплатить услугу, чтобы ею мог воспользоваться кто-то другой, походит из Неаполя. Там обычно "подвешивали" кофе для незнакомцев, чтобы продемонстрировать свою щедрость. В Украине же таким образом люди благодарят своих защитников и защитниц, покупая для них услуги или оплачивая товары.

Инна Скаржинская: Мне становится легче, когда я что-то делаю для общей победы. Мне всегда хочется быть вовлеченной в эту великую победу, которую мы будем переживать. Сейчас я живу и постоянно понимаю, что придет время, когда мне нужно будет все это прожить.

Победа будет связана с болью, с Бучей, Изюмом, Мариуполем, со всеми страданиями. Но она будет великой. Связанная с нашим духом несокрушимости, с нашей смелостью, с нашим волонтерством, с нашей самоотдачей. С тем, что мы без света сидим, но мы работаем. С тем, что мы очень гибкие,

– подчеркнула Инна.



Инна Скаржинская – соучредитель бренда "Весна" / Фото 24 канала

"Хочу, чтобы мир понял, что мы великий народ, и отсоединил нас от России": о планах после победы

Что первое вы сделаете после нашей победы?

Наши планы – ускорить победу Украины. То есть, мы делаем все от себя зависящее, чтобы использовать наш потенциал для того, чтобы быстрее победить. Потому мы и в дальнейшем планируем отправлять средства на фронт.

Хотите ли вы вернуться в Бучу?

Виктория Маслова: Пока мы еще не знаем. Пока нам комфортнее находиться здесь. Захотим ли в будущем возвращаться, пока не могу точно сказать.

Инна Скаржинская: Мои личные планы после победы – это жить в Украине, работать для Украины и мира, чтобы мои дети учились здесь, работали, гордились тем, что они украинцы.

Чтобы весь мир нас полностью отсоединил от российского мира, чтобы он понял, что мы украинская нация, великий народ. Что у нас есть идентичность. Что мы – отдельный народ. Что мы очень крутые. Чтобы мир объединился вокруг добра. А все остальное мы сделаем. Я просто уверена в этом.

Украина уже на весь мир заявила о своей храбрости и несокрушимости. Наши защитники и защитницы доказали, что можно побороть врага, чьи силы в несколько раз превышают твои, если знаешь, за что борешься.