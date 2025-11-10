"Отрывает башню, и она, как в кино, отлетает от основания": пилот FPV-дрона рассказал о работе

Андрей с позывным "Deep" служит во 2-й Галицкой бригаде Нацгвардии с начала 2023 года. Сначала он был в пехоте, но после рассказов побратимов и просмотра боевых видео переквалифицировался на оператора БпЛА.

Теперь "Deep" стал пилотом ударного отделения группы "Лемберг", выполняющей вылеты FPV-камикадзе для поражения вражеской техники, укрытий и живой силы, сообщает 24 Канал.

Читайте также Можно ли в Украине создать аналог российского "Рубикона": объяснение военного

Как работают операторы БпЛА?

"Deep" воевал на Покровском направлении. Его группа получила немало трофеев – от вражеских грузовиков и пушек до танка.

Для нас это был обычный день. Россияне пытались просочиться малыми группами. Мы наблюдали, передавали данные. Вдруг заметили танк, который пробовал нестандартно атаковать наши позиции. Вражеской броне сбили гусеницы – это облегчило задачу,

– рассказал боец.

Тогда военные решили работать двумя дронами: целились под дуло, в место механика, а вторым фактически зашли внутрь.

В результате, боекомплект сдетонировал.

Зрелище красивое и эффектное – когда отрывает башню, и она, как в кино, отлетает от основания,

– вспоминает "Deep".

По словам военного, на фронте ситуация меняется каждый час: иногда на один украинский дрон приходится до пяти вражеских. Впрочем, львовские гвардейцы продолжают удерживать преимущество.

Пилот рассказал, что однажды им удалось засечь позицию российских операторов дронов – "мавиководов". Он заметил деревянную палку в необычном месте, а после просмотра видео военные поняли, что это, вероятно, основа антенны.

Тогда они снова подняли дрон и отработали по цели. После этого, по словам бойца, на том месте больше месяца никто ничего не устанавливал.

Как рассказал Андрей, больше всего военных мотивирует чувство общей силы.

Во время штурма враг прорывался на мотоциклах. Пехота потом говорила, что почувствовала второе дыхание, когда увидела, что работают свои дронщики. Когда такое слышишь – это лучшее признание,

– добавил он.

Силы обороны продолжают наносить удары врагу