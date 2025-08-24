24 августа, 13:45
В Ереване российский истребитель врезался в железный столб
Основные тезисы
- В Ереване российский истребитель врезался в железный столб, а затем – в металлическое ограждение.
- Патрульные и военная полиция перекрыли движение к аэропорту Эребуни после инцидента.
Чрезвычайное происшествие произошло в армянской столице. Там ночью в аварию попал российский истребитель.
Как сообщает издание shamshyan.com, инцидент случился, 24 августа, около 02:15 на проспекте Аршакунянц, передает 24 Канал.
Смотрите также Будет выполнять "задание": что известно о "самолете судного дня" E-6B, что заметили в Гренландии
Что известно об аварии истребителя в Ереване?
Отмечается, что российский истребитель врезался в железный столб, а затем – в металлическое ограждение.
Предварительно, обошлось без пострадавших и жертв. Патрульные и сотрудники военной полиции перекрывали движение к аэропорту Эребуни.
Кадры с места происшествия в Армении: смотрите видео
Последние инциденты с самолетами
- Самолет Boeing 757-300 авиакомпании Condor Airways совершил экстренную посадку в Италии из-за возгорания двигателя после взлета из аэропорта Корфу.
- Российский Су-30СМ исчез во время выполнения задания вблизи острова Змеиный. Были найдены обломки самолета.
- Малый самолет разбился во время посадки в аэропорту Калиспелл-Сити, Монтана, столкнувшись с другим самолетом.
- В России партизан взорвал ударный вертолет за 18 миллионов долларов