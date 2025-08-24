Чрезвычайное происшествие произошло в армянской столице. Там ночью в аварию попал российский истребитель.

Как сообщает издание shamshyan.com, инцидент случился, 24 августа, около 02:15 на проспекте Аршакунянц, передает 24 Канал.

Что известно об аварии истребителя в Ереване?

Отмечается, что российский истребитель врезался в железный столб, а затем – в металлическое ограждение.

Предварительно, обошлось без пострадавших и жертв. Патрульные и сотрудники военной полиции перекрывали движение к аэропорту Эребуни.

Кадры с места происшествия в Армении: смотрите видео

