24 серпня, 13:45
В Єревані російський винищувач врізався у залізний стовп
Основні тези
- У Єревані російський винищувач врізався в залізний стовп, а потім – у металеву огорожу.
- Патрульні та військова поліція перекрили рух до аеропорту Еребуні після інциденту.
Надзвичайна подія сталася у вірменській столиці. Там уночі трапилася аварія з російським винищувачем.
Як повідомляє видання shamshyan.com, інцидент відбувся, 24 серпня, близько 02:15 на проспекті Аршакунянц, передає 24 Канал.
Що відомо про аварію винищувача в Єревані?
Зазначається, що російський винищувач врізався в залізний стовп, а потім – у металеву огорожу.
Попередньо, минулося без постраждалих і жертв. Патрульні та співробітники військової поліції перекривали рух до аеропорту Еребуні.
Кадри з місця події у Вірменії: дивіться відео
Останні інциденти з літаками
- Літак Boeing 757-300 авіакомпанії Condor Airways здійснив екстрену посадку в Італії через загоряння двигуна після зльоту з аеропорту Корфу.
- Російський Су-30СМ зник під час виконання завдання поблизу острова Зміїний. Були знайдені уламки літака.
- Малий літак розбився під час посадки в аеропорту Каліспелл-Сіті, Монтана, зіткнувшись з іншим літаком.
- У Росії партизан підірвав ударний вертоліт за 18 мільйонів доларів