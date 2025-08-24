Укр Рус
24 серпня, 13:45
В Єревані російський винищувач врізався у залізний стовп

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • У Єревані російський винищувач врізався в залізний стовп, а потім – у металеву огорожу.
  • Патрульні та військова поліція перекрили рух до аеропорту Еребуні після інциденту.

Надзвичайна подія сталася у вірменській столиці. Там уночі трапилася аварія з російським винищувачем.

Як повідомляє видання shamshyan.com, інцидент відбувся, 24 серпня, близько 02:15 на проспекті Аршакунянц, передає 24 Канал.

Що відомо про аварію винищувача в Єревані?

Зазначається, що російський винищувач врізався в залізний стовп, а потім – у металеву огорожу.

Попередньо, минулося без постраждалих і жертв. Патрульні та співробітники військової поліції перекривали рух до аеропорту Еребуні.

Кадри з місця події у Вірменії: дивіться відео

Останні інциденти з літаками