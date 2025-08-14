Повідомляє 24 Канал з посиланням на ВМС України.

Що відомо про падіння літака Су-30СМ?

У ВМС отримали радіоперехоплення про втрату зв’язку з літаком російських окупантів Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний.

Повітряне судно, ймовірно, впало з невстановлених причин. На даний час окупанти проводять пошуково-рятувальну операцію,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, за наявною інформацією, на поверхні моря вже знайшли уламки російського літака. Однак пілотів наразі не вдалося виявити.