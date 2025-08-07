Про це повідомляє партизанський рух "Народний Спротив України", інформує 24 Канал.

Що відомо про вертоліт Мі-28, який підірвали в Росії?

Партизан проник на територію 344-го центру бойового застосування та перенавчання льотного складу армійської авіації, що розташований в Тверській області. Він заклав вибухівку під стійки шасі Мі-28.

В "Народному Спротиві України" нагадали, що росіяни часто застосовують ударні вертольоти Мі-28 для ударів по Україні.

"Наслідки диверсії очевидні. Росіяни можуть тільки здогадуватися, скільки ще "коліс у фур" і "дронів" буде вибухати на території інших військових аеродромів", – написали в русі опору.

Там вказали, що 344 ЦБЗ і ПЛС – єдиний в Росії центр, де льотчики опановують усі типи бойових гелікоптерів та складний пілотаж. Вартість гелікоптера Мі-28 – 18 мільйонів доларів.

До слова, 2 серпня Сили оборони України завдали високоточного удару по російських військових об’єктах на тимчасово окупованій території Запорізької області. Внаслідок операції засобами дальнього вогневого ураження знищено зенітний ракетний комплекс С-300 російських окупаційних військ.

