Поколения и модификации: как не растеряться в мире истребителей F-16

Самолет F-16 – один из наиболее распространенных многоцелевых истребителей в мире. С момента его первого полета в 1974 году появились несколько поколений истребителей F-16. Таким образом, F-16 получил большое количество модификаций.

Украина официально получит истребители F-16 от Нидерландов и Дании. Украинские военные после того, как пройдут обучение, получат 61 самолет – 42 от Нидерландов и 19 от Дании. Кандидат физико-математических наук Алексей Парновский объяснил, как разбираться в разных версиях самолета, пишет 24 Канал.

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Всего выделяют три основных поколения самолетов F-16, в частности, это F-16A/B, F-16C/D и F-16V. Все поколения F-16 имеют разные модификации.

Первое поколение F-16 (A/B)

Если возле F-16 стоят буквы, например, F-16, то это значитА вот цифры, например, F-16A/B– означают модификацию.Дополнительная буква M добавляется для обозначения самолетов, модернизированных из предыдущих модификаций в отличие от выпущенных новыми. К номеру Block в таких также добавляются буквы MLU (mid-life upgrade).

F-16A/B Block 1, 5, 10, 15, 15 OCU – это первое поколение истребителей F-16. Как пишет Парновский, эти самолеты оснащены старым радаром, способны применять лишь ограниченную номенклатуру вооружений.

В частности, могут применять ракеты воздух – воздух лишь малой дальности AIM-9 и по боевой эффективности уступают даже МиГ-29.

В настоящее время большинство из них модернизированы до F-16AM/BM Block 20 MLU.

Второе поколение F-16 (C/D)

Самолет второго поколения F-16C/D имеет много разных модификаций. Как пишет Парновский, F-16C/D Block 25, 30/32, 40/42 в отличие от старших F-16A/B могут работать ночью.

Начиная с модификации Block 30/32, могут применять ракеты воздух – воздух средней дальности AIM-7 и AIM-120, а также противокорабельные ракеты AGM-84 и противорадиолокационные ракеты AGM-45.

Начиная с модификации Block 40/42 являются всепогодными. Значительное количество самолетов этих модификаций модернизировано до уровня Block 50/52.

В этом поколении впервые внедрено использование 2 типов двигателей: лучше F110 от General Electric для модификаций с номером Block, оканчивающегося на 0, и хуже F100 от Pratt&Whitney для модификаций, оканчивающихся на 2.

Все модификации до Block 25 включительно имели двигатели F100 различных модификаций.

Современная модификация F-16C/D – это F-16C/D Block 50/52, Block 50/52+ и F-16CM/DM Block 50/52 MLU, Block 50/52+ MLU.

По словам эксперта, по сравнению с предыдущими модификациями в номенклатуру их вооружений добавились противорадиолокационные ракеты AGM-88, ракеты воздух – поверхность большой дальности AGM-154 и бомбы с наводкой по GPS. Именно такими F-16 вооружены Воздушные силы США.

Block 50/52+ отличаются в основном наличием дополнительных конформных топливных баков, выступающих из фюзеляжа.

Третье поколение F-16(V)

. Самолеты первого поколенияс электроникой, модернизированной до уровня Block 50/52, теоретически можно отнести ко второму поколению. Также существует– это специальный вариант для ОАЭ. По сравнению с Block 50+ имеет улучшенный двигатель, радар и авионику. В частности, может дополнительно использовать новые ракеты воздух – воздух малой дальности AIM-132 и вариант AGM-84 для работы по наземным целям AGM-84E.

F-16V Block 70/72 – это третье поколение F-16. Самолеты предназначены для совместной работы с истребителями 5 поколения, то есть F-35.

F-16V Block 70/72 отличается от Block 50/52+ новой современной РЛС с активной фазированной антенной решеткой с электронным сканированием.

Сейчас этот вариант развернут только в Тайване, также началась программа его модернизации в Греции, а еще ряд стран – стоят в очереди. Теоретически, как пишет Парновский, все модификации F-16, включая F-16A/B, могут быть модернизированы до этой версии.

Какие F-16 имеют Нидерланды и Дания

. Парновский отмечает, что существует множество специальных модификаций как для выполнения специфических задач, так и разработанных по заказу отдельных стран, которые не получали отдельные номера Block.

Как пишет "Милитарный", Нидерланды и Дания имеют истребители в версии F-16AM Block 20 MLU. Эта модификация представляет собой эквивалент Block 50/52, то есть теоретически равна самолетам второго поколения.

Самолеты этой модернизации получили возможность применения ракет класса "воздух – воздух" с радиолокационной наводкой и получили улучшенные эксплуатационные характеристики.

Основные аспекты F-16 Block 20 MLU включают в себя:

Авионика : усовершенствованная система авионики, включая обновленные дисплеи, бортовые вычислительные системы, радиолокационные и другие сенсоры для улучшения наблюдения, определения целей и навигации.

: усовершенствованная система авионики, включая обновленные дисплеи, бортовые вычислительные системы, радиолокационные и другие сенсоры для улучшения наблюдения, определения целей и навигации. Оружие : улучшенные возможности боевого оружия, включая тяжелые и точные ракеты воздух – воздух и наземные цели.

: улучшенные возможности боевого оружия, включая тяжелые и точные ракеты воздух – воздух и наземные цели. Системы управления : улучшенные системы управления, повышающие точность стрельбы и контроля самолета.

: улучшенные системы управления, повышающие точность стрельбы и контроля самолета. Электронная борьба : обновленные системы борьбы с электронными угрозами и защиты от них.

: обновленные системы борьбы с электронными угрозами и защиты от них. Коммуникационные системы: улучшенные системы связи для обеспечения лучшей коммуникации с другими самолетами и наземными пунктами управления.

Какие возможности имеют датские F/16 Block 20 MLU

Парновский пишет, что все оставшиеся 61 самолет F-16 в Дании в строю на конец 1990-х, прошли программу модернизации до уровня Block 20 MLU.

Если до этого они могли применять только ракеты воздух – воздух AIM-9L и неуправляемое вооружение воздух – поверхность (бомбы Mk.82 и Mk.84, неуправляемые авиационные ракеты Hydra), то после модернизации возможности повысились.

Они получили новый радар, позволивший применять также ракеты воздух – воздух AIM-120 AMRAAM, ракеты воздух – поверхность AGM-65 Maverick и управляемые бомбы семейства Paveway GBU-12 и GBU-24, а также семейства JDAM GBU-31.

Также была установлена радиолиния для обмена тактическими данными LINK 16, нашлемная система целеуказания JHMCS и система РЕБ EWMS, дополняемая станцией активных помех AMJS и диспенсерами ложных целей (оба — датской разработки).