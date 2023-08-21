Покоління та модифікації: як не розгубитися у світі винищувачів F-16

Літак F-16 – один з найбільш поширених багатоцільових винищувачів у світі. Від моменту його першого польоту у 1974 з'явилися кілька поколінь винищувачів F-16. Таким чином F-16 отримав велику кількість модифікацій.

Україна офіційно отримає винищувачі F-16 від Нідерландів і Данії. Українські військові після того, як пройдуть навчання, отримають 61 літак – 42 від Нідерландів та 19 від Данії. Кандидат фізико-математичних наук Олексій Парновський пояснив, як розбиратись у різних версіях літака, пише 24 Канал.

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Всього виділяють три основні покоління літаків F-16, зокрема, це F-16A/B, F-16C/D та F-16V. Усі покоління F-16 мають різні модифікації.

Перше покоління F-16 (A/B)

Якщо біля F-16 стоять літери, наприклад, F-16, то це означаєНатомість цифри, наприклад, F-16A/B– означають модифікацію.Додаткова літера M додається для позначення літаків, що були модернізовані з попередніх модифікацій на відміну від наново випущених. До номера Block у таких також додаються літери MLU (mid-life upgrade).

F-16A/B Block 1, 5, 10, 15, 15 OCU – це перше покоління винищувачів F-16. Як пише Парновський, ці літаки оснащені старим радаром, здатні застосовувати лише обмежену номенклатуру озброєнь.

Зокрема можуть застосовувати ракети повітря – повітря лише малої дальності AIM-9 і за бойовою ефективністю поступаються навіть МіГ-29.

Наразі більшість з них модернізовані до F-16AM/BM Block 20 MLU.

Друге покоління F-16 (C/D)

Літак другого покоління F-16C/D має багато різних модифікацій. Як пише Парновський, F-16C/D Block 25, 30/32, 40/42 на відміну від старших F-16A/B можуть працювати вночі.

Починаючи з модифікації Block 30/32 можуть застосовувати ракети повітря – повітря середньої дальності AIM-7 та AIM-120, а також протикорабельні ракети AGM-84 і протирадіолокаційні ракети AGM-45.

Починаючи з модифікації Block 40/42 є всепогодними. Значна кількість літаків цих модифікацій модернізовані до рівня Block 50/52.

У цьому поколінні вперше запроваджене використання 2 типів двигунів: кращий F110 від General Electric для модифікацій з номером Block, що закінчується на 0, і гірший F100 від Pratt&Whitney для модифікацій, що закінчуються на 2.

Усі модифікації до Block 25 включно мали двигуни F100 різних модифікацій.

Сучасна модифікація F-16C/D – це F-16C/D Block 50/52, Block 50/52+ та F-16CM/DM Block 50/52 MLU, Block 50/52 + MLU.

За словами експерта, порівняно з попередніми модифікаціями до номенклатури їхніх озброєнь додалися протирадіолокаційні ракети AGM-88, ракети повітря – поверхня великої дальності AGM-154 та бомби з наведенням за GPS. Саме такими F-16 озброєні Повітряні сили США.

Block 50/52+ відрізняються здебільшого наявністю додаткових конформних паливних баків, що виступають з фюзеляжу.

електронікою

Третє покоління F-16 (V)

. Літаки першого поколінняз модернізованою до рівня Block 50/52теоретично можна віднести до другого покоління. Також існує– це спеціальний варіант для ОАЕ. Порівняно з Block 50+ має покращені двигун, радар і авіоніку. Зокрема, може додатково застосовувати нові ракети повітря – повітря малої дальності AIM-132 та варіант AGM-84 для роботи по наземних цілях AGM-84E.

F-16V Block 70/72 – це третє покоління F-16. Літаки призначені для спільної роботи з винищувачами 5 покоління, тобто F-35.

F-16V Block 70/72 відрізняється від Block 50/52+ новою сучасною РЛС з активною фазованою антенною решіткою з електронним скануванням.

Наразі цей варіант розгорнутий лише у Тайвані, також почалася програма його модернізації в Греції, а ще низка країн – стоять у черзі. Теоретично, як пише Парновський, усі модифікації F-16, включно з F-16A/B, можуть бути модернізовані до цієї версії.

Які F-16 мають Нідерланди й Данія

. Парновський наголошує, що є безліч спеціальних модифікацій як для виконання специфічних завдань, так і розроблених на замовлення окремих країн, які не отримували окремих номерів Block.

Як пише "Мілітарний", Нідерланди та Данія мають винищувачі у версії F-16AM Block 20 MLU. Ця модифікація являє собою еквівалент Block 50/52, тобто теоретично рівна літакам другого покоління.

Літаки цієї модернізації отримали можливість застосування ракет класу "повітря – повітря" з радіолокаційним наведенням і загалом отримали покращені експлуатаційні характеристики.

Основні аспекти F-16 Block 20 MLU включають:

Авіоніка : вдосконалена система авіоніки, включаючи оновлені дисплеї, бортові обчислювальні системи, радіолокаційні та інші сенсори для поліпшення спостереження, визначення цілей та навігації.

: вдосконалена система авіоніки, включаючи оновлені дисплеї, бортові обчислювальні системи, радіолокаційні та інші сенсори для поліпшення спостереження, визначення цілей та навігації. Зброя : покращені можливості використання бойової зброї, включаючи важкі та точні ракети повітря-повітря та наземні цілі.

: покращені можливості використання бойової зброї, включаючи важкі та точні ракети повітря-повітря та наземні цілі. Системи керування : поліпшені системи керування, які підвищують точність стрільби та контролю літака.

: поліпшені системи керування, які підвищують точність стрільби та контролю літака. Електронна боротьба : оновлені системи боротьби з електронними загрозами та захисту від них.

: оновлені системи боротьби з електронними загрозами та захисту від них. Комунікаційні системи: покращені системи зв'язку для забезпечення кращої комунікації з іншими літаками та наземними пунктами керування.

Які можливості мають данські F/16 Block 20 MLU

Парновський пише, що всі 61 літак F-16, що залишилися у Данії в строю на кінець 1990-х, пройшли програму модернізації до рівня Block 20 MLU.

Якщо до того вони могли застосовувати лише ракети повітря – повітря AIM-9L та некероване озброєння повітря-поверхня (бомби Mk.82 та Mk.84, некеровані авіаційні ракети Hydra), то після модернізації можливості якісно підвищилися.

Вони отримали новий радар, який дозволив застосовувати також ракети повітря – повітря AIM-120 AMRAAM, ракети повітря – поверхня AGM-65 Maverick і керовані бомби сімейства Paveway GBU-12 та GBU-24, а також сімейства JDAM GBU-31.

Також була встановлена радіолінія для обміну тактичними даними LINK 16, нашоломна система цілевказання JHMCS, та система РЕБ EWMS, що доповнюється станцією активних перешкод AMJS та диспенсерами хибних цілей (обидва — данської розробки).