"Это не случайность": Зеленский прокомментировал заход истребителей в воздушное пространство Эстонии
- Российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии, что Зеленский считает частью системной кампании против Европы и НАТО.
- Зеленский подчеркивает необходимость сильных ответных действий, в частности через экономические санкции и поддержку украинской армии.
Российские истребители 19 сентября нарушили воздушное пространство Эстонии. Украинский президент Владимир Зеленский считает, что это не было случайно.
По его мнению, это системная российская кампания против Европы, НАТО и Запада. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Как Зеленский отреагировал на инцидент с истребителями в Эстонии?
Украинский глава государства отметил, что российская дестабилизация расширяется на новые страны и направления. Он назвал такие действия россиян недопустимыми.
Они используют все инструменты, от вмешательства в политические процессы, как в Румынии и Молдове, до нарушения воздушного пространства, как в Польше, Румынии, а теперь и в Эстонии,
– подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что это не случайность, а системная российская кампания против Европы, которая требует системного ответа. Президент подчеркнул, что необходимы сильные действия – как общие, так и со стороны каждой отдельной страны.
Зеленский говорит, что Россия должна чувствовать все большую боль от международного давления, прежде всего через экономику, и лучше всего это обеспечивают санкции.
В то же время должны расти и потери России в войне, чего можно достичь благодаря сильной украинской армии. Он поблагодарил всех, кто помогает, а также призвал мир действовать.
Нарушение воздушного пространства Эстонии истребителями: коротко о главном
Три российских истребителя МиГ-31 19 сентября нарушили воздушное пространство Эстонии и пробыли там 12 минут. Самолеты не имели планов полетов, а их транспондеры были выключены. На момент нарушения они не имели двусторонней радиосвязи с эстонской авиадиспетчерской службой.
В эстонском правительстве заявили, что такое нарушение является абсолютно неприемлемым и решили обратиться к НАТО с просьбой о консультациях по статье 4.
Политолог Олег Саакян в эфире 24 Канала заявил, что если Европа не перейдет из доктрины сдерживания к доктрине ответов, то это будет провоцированием России. По его словам, это тактика тысячи маленьких "порезов".