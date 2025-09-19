Російські винищувачі 19 вересня порушили повітряний простір Естонії. Український президент Володимир Зеленський вважає, що це не було випадково.

На його думку, це системна російська кампанія проти Європи, НАТО та Заходу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Дивіться також Російські МіГ-31 залетіли в Естонію: офіцер ЗСУ припустив, чому їх не збивали

Як Зеленський відреагував на інцидент з винищувачами в Естонії?

Український глава держави зазначив, що російська дестабілізація розширюється на нові країни й напрямки. Він назвав такі дії росіян неприпустимими.

Вони використовують усі інструменти, від втручання в політичні процеси, як у Румунії та Молдові, до порушення повітряного простору, як у Польщі, Румунії, а тепер і в Естонії,

– наголосив Зеленський.

Він зазначив, що це не випадковість, а системна російська кампанія проти Європи, яка вимагає системної відповіді. Президент підкреслив, що необхідні сильні дії – як спільні, так і з боку кожної окремої країни.

Зеленський каже, що Росія має відчувати дедалі більший біль від міжнародного тиску, насамперед через економіку, і найкраще це забезпечують санкції.

Водночас мають зростати й втрати Росії у війні, чого можна досягти завдяки сильній українській армії. Він подякував усім, хто допомагає, а також закликав світ діяти.

Порушення повітряного простору Естонії винищувачами: коротко про головне