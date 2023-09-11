Итоговая декларация G20: политолог сказал, какое она имеет значение для Украины

Итоговое коммюнике саммита "Большой двадцатки" вызвало справедливое возмущение в украинском политическом сообществе. В то же время главные итоги саммита для России гораздо неприятнее, чем декларативные формулировки.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян. По его мнению, итоговая декларация саммита G20 не является негативной для Украины.

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Что означает декларация "Большой двадцатки" для Украины

Прежде всего, важно помнить, что саммит G20 является консультативной площадкой, поэтому его декларации не имеют прямого действия. Впрочем, такие встречи являются своеобразным барометром, показывающим, как изменилась ситуация в мировой политике.

По мнению Саакяна, итоговую декларацию "Большой двадцатки" можно оценивать с двух сторон. С идеалистической точки зрения ее позиция действительно слаба, и украинский МИД очень профессионально и остроумно объяснил, почему это так. Коммюнике должно называть вещи своими именами для того, чтобы четко обозначить вызовы, стоящие перед миром.

"С другой стороны, если мы спросим себя, каково поле возможностей (для согласования общей позиции стран G20 – 24 Канал), наши ожидания от этого документа не будут такими высокими. Тогда позиция Олафа Шольца о том, что ключевым в этом коммюнике является признание принципа нерушимости территориальной целостности, будет выглядеть справедливо", – отметил политолог.

: аналогичные заявления об итогах саммита G20 озвучили Эммануэль Макрон и советник президента США Джейк Салливан.

В декларации "Большой двадцатки" не было громких слов и решительной позиции, но одну из ключевых позиций Украины она подтверждает. Поэтому этот результат можно считать для Украины положительным, несмотря на то, что ведущие страны мира показали свою неготовность называть вещи своими именами.

Почему саммит G20 показал, что мир отворачивается от России

В преддверии встречи Россия не без помощи Реджепа Эрдогана активно продвигала свою идею возвращения к зерновому соглашению в обмен на смягчение санкций. По мнению Саакяна, Запад готов пойти на подобный договор, если Россия будет действовать конструктивно, но выполнять все российские прихоти в полной мере он не собирается.

"На площадке G20 было заметно, что не только страны Запада не готовы идти на унизительные уступки. Мы увидели, что Китай и Индия также проигнорировали интересы России. Они воздержались от осуждения российской агрессии, но при этом не прилагали усилий для лоббирования российского нарратива о войне в Украине", – отметил Саакян.

Политолог высказал предположение, что по состоянию на сегодняшний день зерновое соглашение "находится в стратегическом тупике". Попытка Эрдогана уговорить мир принять требования России объясняется тем, что Турция находится в затруднительной экономической ситуации. Если зерновое соглашение возобновится, турецкий президент получит от него определенные дивиденды.

Главным же итогом саммита "Большой двадцатки" можно назвать проактивность Индии и ее превращение в глобального геополитического игрока, выходящего за пределы регионального лидерства. Об этом также говорит желание Нью-Дели провести еще одно консультативное совещание 20 стран до конца года.

"Индия желает получить большую роль в G20, чем просто одна из стран-модераторок. Она активно наращивает свои позиции в группе, и это логический процесс на фоне выпадения России из стран-лидерок и превращения ее в региональное государство. Теперь Индия может занять место России в многополярном мире, став одной из осей четырехугольника вместе с Вашингтоном, Брюсселем и Пекином", – предположил политолог.

Олег Саакян об итогах встречи "Большой двадцатки" смотрите видео

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