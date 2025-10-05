Россияне массированно атаковали Ивано-Франковскую область в ночь на воскресенье, 5 октября. Вследствие вражеского удара есть разрушения инфраструктуры в регионе.

В области работали силы ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководительницу областной военной администрации Светлану Онищук.

Какие последствия атаки в Ивано-Франковской области?

По данным местных властей, в регионе по вражеским целям работали силы противовоздушной обороны. Согласно обнародованной информации, во время удара оккупанты намеренно целились по объектам критической инфраструктуры области.

По предварительным данным, погибших или пострадавших в результате обстрела нет, за медицинской помощью никто не обращался. Впрочем, отмечается, что в одной из громад области в результате атаки частично поврежден жилой дом.

Слова благодарности нашим защитникам неба, которые этой ночью стояли на страже безопасности людей и в очередной раз продемонстрировали отличную работу! Спасибо всем службам, которые работают над ликвидацией последствий обстрела,

– написала руководитель ОВА.

Также Онищук призвала местных в случае обнаружения обломков не приближаться и не касаться их. По ее словам, если такое произойдет, то стоит немедленно сообщить о находке по номеру 101 или 102, после чего специалисты все проверят.