На Прикарпатье мужчина жестоко убил собаку: за него взялась полиция

В Ивано-Франковской области правоохранители задержали мужчину, который жестоко обращался с собакой. Живодер повесил животное на веревке.

Сейчас открыли уголовное производство. Теперь мужчине светит лишение свободы.

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На Прикарпатье мужчина жестоко убил собаку

27 марта правоохранители обнаружили в сети информацию о жестоком обращении с животным. Это произошло в селе Воскресинцы Коломыйского района. На место происшествия оперативно прибыла полиция.

Местная жительница рассказала, что ее сосед повесил на веревке собаку. После этого он закопал животное на земельном участке. Живодером оказался 61-летний мужчина.

Тело собаки направили на проведение экспертизы. Все обстоятельства устанавливают.



Место, где мужчина убил собаку / фото полиции

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