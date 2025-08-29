В Праге со здания Национального музея сняли украинский флаг. Его там вывесили еще в 2022 году, после полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Novinky.

Почему сняли флаг у Украины?

Вместо флага Украины на здании музея появилась реклама выставки уникальных окаменелостей предков человека Люси и Селама. Их Чехия получила в аренду от Эфиопии.

Учитывая необходимость рекламы этого исключительного события мирового масштаба, нам нужно сейчас использовать все презентационные площади на фасаде исторического здания,

– объяснила пресс-секретарь музея.

До этого в сети предполагали, что флаг снять требовала эфиопская сторона.

Против украинского флага выступали и некоторые чешские политики, в частности, лидер SPD Томио Окамура, представитель коммунистической партии Stačilo! Роман Роун и другие.

При этом ранее нынешний министр культуры Чехии отмечал, что флаги в чешских учреждениях вывешивали исключительно по решению их директоров.

