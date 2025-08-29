Со здания музея в Праге сняли украинский флаг, который висел там с 2022 года: какая причина
- В Праге со здания Национального музея сняли украинский флаг.
- Его заменили рекламой выставки окаменелостей.
В Праге со здания Национального музея сняли украинский флаг. Его там вывесили еще в 2022 году, после полномасштабного вторжения России в Украину.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Novinky.
Почему сняли флаг у Украины?
Вместо флага Украины на здании музея появилась реклама выставки уникальных окаменелостей предков человека Люси и Селама. Их Чехия получила в аренду от Эфиопии.
Учитывая необходимость рекламы этого исключительного события мирового масштаба, нам нужно сейчас использовать все презентационные площади на фасаде исторического здания,
– объяснила пресс-секретарь музея.
До этого в сети предполагали, что флаг снять требовала эфиопская сторона.
Против украинского флага выступали и некоторые чешские политики, в частности, лидер SPD Томио Окамура, представитель коммунистической партии Stačilo! Роман Роун и другие.
При этом ранее нынешний министр культуры Чехии отмечал, что флаги в чешских учреждениях вывешивали исключительно по решению их директоров.
В Венгрии скандал вокруг сине-желтой подсветки моста
Мэр Будапешта Гергей Карачонь ко Дню Независимости Украины распорядился подсветить Цепной мост сине-желтыми цветами, что не понравилось партии Орбана "Фидес".
Там это назвали возмутительным после заявлений президента Зеленского о дружбе между странами, которые в Венгрии восприняли как "угрозы".
Все началось после последних атак Украины, когда прекращал свою работу магистральный нефтепровод "Дружба" в России, который обеспечивает российской нефтью Словакию и Венгрию. 24 августа президент Зеленский отметил, что дружба между украинской и венгерской сторонами зависит от позиции официального Будапешта. В то же время Венгрия начала жаловаться, что Украина посягает на ее энергетическую безопасность.