У Празі з будівлі Національного музею зняли український прапор. Його там вивісили ще у 2022 році, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Novinky.

Чому зняли прапор у України?

Замість прапора України на будівлі музею з'явилася реклама виставки унікальних скам'янілостей предків людини Люсі та Селама. Їх Чехія отримала в оренду від Ефіопії.

З огляду на необхідність реклами цієї виняткової події світового масштабу, нам потрібно зараз використовувати всі презентаційні площі на фасаді історичної будівлі,

– пояснила речниця музею.

До цього у мережі припускали, що прапор зняти вимагала ефіопська сторона.

Проти українського стягу виступали й деякі чеські політики, зокрема, лідер SPD Томіо Окамура, речник комуністичної партії Stačilo! Роман Роун та інші.

При цьому раніше нинішній міністр культури Чехії зауважував, що прапори у чеських установах вивішували винятково за рішенням їхніх директорів.

В Угорщині скандал навколо синьо-жовтої підсвітки мосту