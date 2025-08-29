Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Novinky.
Чому зняли прапор у України?
Замість прапора України на будівлі музею з'явилася реклама виставки унікальних скам'янілостей предків людини Люсі та Селама. Їх Чехія отримала в оренду від Ефіопії.
З огляду на необхідність реклами цієї виняткової події світового масштабу, нам потрібно зараз використовувати всі презентаційні площі на фасаді історичної будівлі,
– пояснила речниця музею.
До цього у мережі припускали, що прапор зняти вимагала ефіопська сторона.
Проти українського стягу виступали й деякі чеські політики, зокрема, лідер SPD Томіо Окамура, речник комуністичної партії Stačilo! Роман Роун та інші.
При цьому раніше нинішній міністр культури Чехії зауважував, що прапори у чеських установах вивішували винятково за рішенням їхніх директорів.
В Угорщині скандал навколо синьо-жовтої підсвітки мосту
Мер Будапешта Гергей Карачонь до Дня Незалежності України розпорядився підсвітити Ланцюговий міст синьо-жовтими кольорами, що не сподобалося партії Орбана "Фідес".
Там це назвали обурливим після заяв президента Зеленського про дружбу між країнами, які в Угорщині сприйняли як "погрози".
Усе почалося після останніх атак України, коли припиняв свою роботу магістральний нафтопровід "Дружба" у Росії, який забезпечує російською нафтою Словаччину та Угорщину. 24 серпня президент Зеленський зауважив, що дружба між українською та угорською сторонами залежить від позиції офіційного Будапешта. Натомість Угорщина почала скаржитися, що Україна посягає на її енергетичну безпеку.