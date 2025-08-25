В Париже сделали украинский поселок, где французы имели возможность попробовать наши блюда. Общественный активист, вице-президент мирового конгресса украинцев и Объединения украинцев Франции Владимир Когутяк рассказал в эфире 24 Канала, что все средства пойдут на помощь ВСУ.

"На Площади Бастилии мы сделали украинскую деревню, где наши друзья-французы могли попробовать, например, украинский борщ, вареники. Каждое евро, которое они за это давали, будет идти на линию фронта для наших ребят, которые нас защищают", – сказал он.

Детали акции в Париже

Владимир Когутяк отметил, что вечером 24 августа выступили мэр Парижа вместе с украинским посольством. Эйфелева башня стала сине-желтой. Днем по всему Парижу растянули украинский флаг длиной 264 метра, чтобы показать, насколько большая поддержка Украины. Французы выкрикивали, что Россия – террорист, что поддержка и солидарность с Украиной.

Во время шествия мы просили Францию и Европу предоставить больше военной помощи Украине, увеличить санкции. Но мы тоже не забываем о том, что требует и мировой конгресс украинцев, и то, о чем не раз говорил сам Эммануэль Макрон, то есть впустить на территорию Украины международные войска,

– подчеркнул он.

На акции были тысячи украинцев, которые выходили с нашими друзьями, партнерами, много ассоциаций. Все продолжают говорить, что Украина есть и будет, продолжают помогать нашему государству.

На Площади Бастилии продавали сувениры. Были ассоциации, которые продавали различные напитки, в частности, кофе, чай, сок. Можно было попробовать украинский борщ, вареники. Все средства – на помощь украинским защитникам.

Это для всех очень приятно. В то же время для украинцев это возможность почувствовать себя в украинском городке. И для французов, потому что они не очень привыкли пробовать что-то украинское,

– добавил общественный активист.

Как изменилось сознание французов?

Вице-президент мирового конгресса украинцев и Объединения украинцев Франции заметил, что французы и европейцы в целом начали бояться угрозы со стороны России. До полномасштабного российского вторжения в Украину французы больше считали, что это локальный конфликт между Украиной и Россией, что нужно помогать украинцам, потому что они страдают.

Сегодня все они говорят, что Украина обеспечивает безопасность на всю Европу, что нужно помогать Украине не для Украины, а для них самих. Это была очень долгая борьба, чтобы они это поняли,

– добавил Владимир Когутяк.

