Из-за ракетного террора на Запорожье детскую больницу пришлось перевести на аварийное питание

Российские захватчики утром 31 октября атаковали Украину более 50 ракетами. Под прицелом врага снова оказалось Запорожье. Детскую больницу пришлось перевести на аварийное питание.

Около 10 часов утра из-за российской атаки в Запорожской областной больнице исчез свет. Учреждение пришлось перевести на аварийные системы питания.

Читайте также Массированная ракетная атака по Украине: где атаковала Россия и какие последствия обстрелов

Как маленькие украинцы находятся в больнице во время российских обстрелов

Заведующий отделением интенсивной терапии для новорожденных Иван Аникин рассказал, что в больнице предусмотрели план действий на случай аварийных отключений.

У нас есть дублирующие системы, которые позволят, конечно, не круглосуточно, но продолжительное время поддерживать работу аппаратов жизнеобеспечения новорожденных и детей старшего возраста, включая аппараты искусственной вентиляции легких,

– подчеркнул медик.

Аварийную систему задействуют и в укрытии больницы, где постоянно находится часть новорожденных пациентов. Иван Аникин отметил, что там тоже есть система аварийного питания. Кроме того, есть водоснабжение и блок интенсивной терапии, где находятся маленькие украинцы.

Медик добавил, что местные больницы договорились между собой о сотрудничестве. В частности, если у одной будут проблемы со светом, детей могут принять в другой. "Мы уже подготовили дополнительные кровати", – отметил Аникин.

Обратите внимание Света может не быть долго: ДТЭК использовала весь запас для восстановления энергосистемы

Что известно об очередном акте российского терроризма в Запорожье

Бойцы Путина атаковали Запорожье ракетами около 8 часов утра 31 октября. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Повреждены объекты критической инфраструктуры. Из-за обстрелов был обесточен почти весь город – это более 200 000 абонентов .

. По состоянию на 16:00 энергообеспечение удалось восстановить в подавляющем большинстве районов Запорожья.

Заметим, что всего в понедельник, 31 октября, захватчики выпустили по Украине более 50 ракет. К счастью, большинство из них, в том числе 44, наши воины уничтожили.

Однако часть вражеских снарядов повредили 18 объектов в десяти регионах Украины. В основном это энергетическая инфраструктура.

К теме – Света может не быть долго: смотрите видео