Через ракетний терор на Запоріжжі дитячу лікарню довелося перевести на аварійне живлення
Джерело:"Суспільне Запоріжжя"
Російські загарбники вранці 31 жовтня атакували Україну понад 50 ракетами. Під прицілом ворога вкотре опинилося Запоріжжя. Дитячу лікарню довелося перевести на аварійне живлення.
Близько 10 години ранку через російську атаку у Запорізькій обласні лікарні зникло світло. Заклад довелося перевести на аварійні системи живлення.
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Як маленькі українці перебували у лікарні під час російських обстрілів
Завідувач відділення інтенсивної терапії для новонароджених Іван Анікін розповів, що в лікарні передбачили план дій на випадок аварійних відключень.
У нас є дублюючі системи, які дозволять, звісно, не цілодобово, але тривалий час підтримувати роботу апаратів життєзабезпечення новонароджених та дітей старшого віку, включно апарати штучної вентиляції легенів,
– підкреслив медик.
Аварійну систему задіюють і в укритті лікарні, де постійно перебуває частина новонароджених пацієнтів. Іван Анікін зазначив, що там також є система аварійного живлення. Окрім цього, є водопостачання та блок інтенсивної терапії, де наразі перебувають маленькі українці.
Медик додав, що місцеві лікарні домовилися між собою про співпрацю. Зокрема, якщо в одній будуть проблеми зі світлом, дітей можуть прийняти в іншій. "Ми вже підготували додаткові ліжка", – зазначив Анікін.
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Що відомо про черговий акт російського тероризму на Запоріжжі
- Бійці Путіна атакували Запоріжжя ракетами близько 8 години ранку 31 жовтня.Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.
- Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Через обстріли було знеструмлено майже все місто – це понад 200 000 абонентів.
- Станом на 16 годину енергозабезпечення вдалося відновити у переважній більшості районів Запоріжжя.
Зауважимо, що загалом у понеділок, 31 жовтня загарбники випустили по Україні понад 50 ракет. На щастя, більшість з них, зокрема 44, наші воїни знищили.
Однак, частина ворожих снарядів пошкодили 18 об'єктів у десяти регіонах України. Здебільшого це енергетична інфраструктура.
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