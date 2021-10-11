Из-за состояния здоровья Саакашвили: его сторонники в Грузии требуют освобождения политика

В Грузии из-за ухудшения здоровья политика люди вышли на акцию протеста. Они требовали освободить пятого президента из заключения.

Акция состоялась 10 октября. На нее под здание парламента пришли ориентировочно более 100 человек.

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В Грузии люди требовали освобождения Саакашвили

Издание "Интерфакс-Украина" сообщило, что более 100 человек под надзором полиции требовали у здания парламента Грузии освобождения Саакашвили из заключения. Митинг организовала партия "Закон и справедливость".

Лидер партии Тако Чарквиани обратилась к присутствующим и заявила, что власть незаконно удерживает в заключении пятого президента и что "народ обязательно его освободит". Также она заявила:

"Россия причастна к преследованию Саакашвили;

коррумпированные власти Грузии полностью контролируются Россией;

задержание пятого президента произошло также "по требованию Кремля".



На акции в Грузии люди требовали освобождения Саакашвили / Фото DW

Сторонники Михеила Саакавшили собрались также возле тюрьмы в Рустави, где удерживают пятого президента Грузии. Они требовали его освобождения из тюрьмы. Это произошло на фоне сообщения об ухудшении состояния здоровья политика. Именно поэтому некоторые люди просили его прекратить голодовку. На акции был даже брат Саакашвили.

Как и все присутствующие здесь, я очень обеспокоен. Миша, может хотя бы на время ты остановишь (голодание – 24 канал)... Сейчас твое здоровье очень важно,

– заявил Давид Саакашвили.

Более того, гендиректор телеканала "Мтавар" Ника Гварамия, один из адвокатов Саакашвили, заявил, что утром 11 октября будет добиваться встречи с подзащитным. Он выразил надежду, что вместе с политиком они примут "определенные решения в связи с его состоянием". Он также заверил, что они не могут действовать против воли самого пятого президента.

Власти Грузии опровергают ухудшение самочувствия политика

Издание "Интерфакс", ссылаясь на специальную пенитенциарную службу Минюста Грузии, опровергло информацию об ухудшении здоровья Саакашвили. В ночь на 11 октября там сообщили, что жизненные показатели заключенного в норме и он, из-за голодовки, находится под постоянным наблюдением медиков.

Не соответствует действительности распространенная СМИ информация о том, что состояние здоровья Михеила Саакашвили ухудшилось. Он употребляет назначенные медикаменты. Состояние его здоровья на этот час нормальное и жизненные показатели в норме,

– сообщили в ведомстве.

Там также отметили, что его артериальное давление – 120 на 90, однако из-за глодирования он "находится под постоянным наблюдением врачей".

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